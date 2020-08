Milwaukee Bucks – Orlando Magic au premier tour : la moindre victoire d’Orlando aura des allures d’immense exploit

On le savait depuis quelques jours et bizarrement, aucun joueur du Magic n’a encore pris la fuite. Car la franchise d’Orlando affrontera bien la machine du Wisconsin, avec comme ambition ultime de ne pas se faire désosser quatre fois de suite.

Le Magic avait deux solutions lors de cette reprise express. Se bouger à mort et choper la septième place pour aller challenger les Raptors en Playoffs une deuxième année de suite, ou alors se la couler douce et attendre tranquillement la postseason, avec le risque de se fader les Bucks au premier tour. Option 2 privilégiée, et c’est donc dans les griffes de Giannis Antetokounmpo qu’Evan Fournier et sa bande se jetteront à partir de lundi. Une deuxième saison consécutive terminée à la huitième place pour le Magic, on se dit finalement que les mecs sont à leur place, et en guise de motivation pour ce premier tour… le Game 1 de la saison passée face aux Raptors, lors duquel D.J. Augustin avait mis le futur champion NBA dans sa poche avant de subir les foudres de la défense de Kyle Lowry et ses sauces. Cette fois-ci ? On souhaite bon courage aux hommes de Steve Clifford hein, très sérieusement, même pour gratter ne serait-ce qu’un match. En face on parle de la meilleure équipe de la régulière, d’une franchise qui possède en ses rangs le futur double-MVP, un lieutenant plus propre que Mr. Propre lui-même, une assise collective incroyablement en place grâce à l’un des meilleurs coachs de sa génération.

Un défi qui semble un chouïa trop grand pour le Magic et on cherche encore les petits détails qui pourraient faire de cette match-up quelque chose de positif pour eux, à part bien sûr le fait d’être sur place quand ils rentreront à la maison. Nikola Vucevic ? Bon courage pour se fader les Brook Lopez ou autres Giannis dans la raquette. Evan ? Parait-il que Khris Middleton ou Eric Bledsoe sont de bons défenseurs sur l’homme. Le banc ? On aime beaucoup Khem Birch hein, mais ça sent clairement le massacre. Au bout du compte la grosse question autour de cette série sera de savoir si les Bucks auront la gentillesse non pas de laisser un match à leur adversaire mais plutôt de les laisser au moins une fois en dessous des vingt pions. Le Game 1 sera d’ailleurs une occasion en or pour le Magic de sauver l’honneur avant l’heure dans la mesure où les entrées de série sont parfois synonymes de retard à l’allumage pour les favoris. Parce qu’alors une fois la machine lancée, poussez-vous d’devant.

Une série clairement déséquilibrée sur le papier… et sur le terrain. Messieurs Fournier, Vucevic, Gordon and co. bon courage et prenez en photo le score si vous menez 2-0 en début de match, ça vous fera au moins un souvenir de ces Playoffs.