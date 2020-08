Pacers – Heat au premier tour : étonnant, cette série ne se passera pas sur un ring de boxe

Décidément, Pacers et Heat ne se quittent plus. Proches au classement et se retrouvant à deux reprises en fin de la saison régulière, les deux équipes de l’Est vont désormais se croiser au premier tour des Playoffs. Voilà qui rappelle de gros souvenirs…

Des souvenirs de la première moitié des années 2010 d’abord, quand les Pacers essayaient de détrôner le Heat version Big Three dans des combats toujours très intenses. Trois affrontements de suite, dont deux en Finales de Conférence Est, ça ne rigolait pas du tout. C’était l’époque où le génial Lance Stephenson soufflait dans l’oreille de LeBron James, alala le bon vieux temps. Mais surtout, des souvenirs de janvier dernier, avec la très grosse embrouille impliquant Jimmy Butler et T.J. Warren au Bankers Life Fieldhouse. Des bisous, un majeur qui se lève, des mots doux qui sortent de la bouche des deux zigotos, une prochaine opposition entourée en rouge sur le calendrier de Jimmy… pas de doute c’était très très chaud. Alors forcément, cela rajoute du piment à cette série, d’autant plus que le Heat n’a pas hésité à se la ramener sur les réseaux sociaux après sa large victoire contre Indiana dans la bulle le 10 août dernier. Une victoire obtenue grâce notamment à Jimmy, vainqueur de son duel avec T.J. en faisant un gros boulot défensif sur ce dernier, pourtant en feu depuis la reprise de la saison régulière chez Mickey. Justement, en parlant de la saison régulière, Miami a souvent pris le dessus sur son adversaire du premier tour, remportant trois matchs sur quatre, la seule défaite ayant eu lieu vendredi soir dans un match comptant pour du beurre. De quoi annoncer une qualification facile pour les Floridiens ?

On n’ira pas jusque-là, ça serait manquer de respect à une équipe d’Indiana qui possède tout de même un collectif solide. Se farcir les Pacers, ce n’est jamais un cadeau car ça joue dur et ça joue ensemble. Mais dans cette opposition 4-5, si Indy est numéro 4, c’est bien le Heat qui fait figure de favori. Car du côté d’Indiana, il y a du monde qui manque à l’appel. Domantas Sabonis, l’intérieur All-Star, a quitté la bulle avant même la reprise de la saison régulière et est donc forfait. Jeremy Lamb, blessé avant la suspension de la saison, n’est évidemment pas dispo non plus. Et tout récemment, on a appris que T.J. Warren jouait avec une aponévrosite plantaire, rien de sérieux mais disons que ça n’arrange pas les choses pour une équipe d’Indiana qui va donc se pointer en Playoffs avec un effectif diminué. Certes, on est content de revoir Victor Oladipo, mais face au Heat d’Erik Spoelstra, tout ça risque d’être insuffisant. À Miami, on a une équipe profonde qui tourne bien globalement et qui a l’intention de jouer les trouble-fêtes à l’Est. Avec la star Jimmy Butler, la grosse polyvalence de Bam Adebayo, les belles performances des jeunots Duncan Robinson et Tyler Herro ainsi que la présence de vétérans de qualité (Goran Dragic, Andre Iguodala, Jae Crowder…), le Heat possède un mélange séduisant et cohérent qui peut potentiellement poser des problèmes à n’importe qui en Playoffs.

Si le duel entre Jimmy Butler et T.J. Warren vaudra évidemment le détour et pourrait nous proposer quelques moments inoubliables dans cette série, les Pacers vont sans doute avoir du mal à rivaliser avec le Heat. Ça va s’accrocher, ça va se battre (au sens figuré hein, quoique…), mais Miami semble quand même un cran au-dessus de son adversaire du premier tour.

Le programme de la série

Game 1 : Pacers – Heat, mardi 18/08, 22h

Pacers – Heat, mardi 18/08, 22h Game 2 : Pacers – Heat, jeudi 20/08, 19h

Pacers – Heat, jeudi 20/08, 19h Game 3 : Heat – Pacers, samedi 22/08, 21h30

Heat – Pacers, samedi 22/08, 21h30 Game 4 : Heat – Pacers, dans la nuit du lundi 24/08 au mardi 25/08, 0h30

Heat – Pacers, dans la nuit du lundi 24/08 au mardi 25/08, 0h30 Game 5* : Pacers – Heat, mercredi 26/08, horaire à déterminer

Pacers – Heat, mercredi 26/08, horaire à déterminer Game 6* : Heat – Pacers, vendredi 28/08, horaire à déterminer

Heat – Pacers, vendredi 28/08, horaire à déterminer Game 7* : Pacers – Heat, dimanche 30/08, horaire à déterminer

*si nécessaire