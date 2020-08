Playoffs NBA 2020 : Pacers – Heat, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne tout de suite avec une série qui sent bon la mornifle : les Pacers face au Heat !

Seed 4 vs seed 5, antécédents de punchlines, de mêlées et d’amabilités échangées, voilà très rapidement pourquoi cette série sera évidemment immanquable. Deux équipes qui se connaissent par cœur, la première clairement gênée par les blessures mais toujours au rendez-vous malgré une sous-cote perpétuelle, la deuxième qui avance masquée mais qui pourrait bien être l’une des surprises de ces Playoffs. Un vrai choc de l’Est, avec un Jimmy Butler qui devra enfiler sa cape de patron face à un T.J. Warren notamment qui n’en finit plus d’tonner dans la bulle. Avantage Miami, peut-être, mais en tout cas une série qui sent la poudre et qui pourrait nous offrir quelques soirées assez légendaires dont les vainqueurs gagneront le privilège d’aller challenger le vainqueur de Bucks-Magic les Bucks en demi-finales de conférence. Allez zou, sortez les kevlars et les casques à pointe.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.