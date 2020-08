Heat – Raptors commenté en direct à 19h30 : pas de doute, le meilleur jour de la semaine est de retour !

Vendredi, pour marquer le coup avec la reprise de notre NBA chérie, on s’était fait un petit kiff en commentant un alléchant Bucks – Celtics. Ce lundi, on est de retour, pour une autre grosse affiche de la Conférence Est. Ne prévoyez rien ce soir !

Le lundi, c’est quoi ? Le meilleur jour de la semaine. Nouvelle preuve en ce 3 août 2020. Non seulement il y a la sortie hebdomadaire de notre Top 100 all-time, mais on a également décidé de passer la soirée devant un joli Heat – Raptors. Avec une telle affiche à 19h30, on ne pouvait que prendre les casques et les micros car on parle de deux poids lourds de l’Est qui ont bien géré leur reprise. Large victoire face aux Nuggets pour Miami, match hyper solide contre les Lakers pour Toronto, pas de doute, ça va envoyer du lourd. Alors on vous attend, environ 15-20 minutes avant le match pour la preview, et pour ensuite vivre ce choc ensemble sur Twitch.

Heat – Raptors commenté en direct à partir de 19h15, c’est par ici

Le rendez-vous est pris, on va se mettre bien ! Alors préparez tout ce qu’il faut avant ce soir histoire de bien kiffer.