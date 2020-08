NBA Top 10 du jour : Markelle Fultz désigné grand vainqueur du premier Bubble HORSE de l’histoire

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Prêt, feu, partez. Alors c’est l’histoire de D.J. Augustin et Nikola Vucevic qui prennent les défenseurs des Nets pour des cons, même que ça marche. Chapitre 2 ? Jaren Jackson Jr. pensait avoir fait le plus dur face aux Spurs mais ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à manger des bananes. Jarrett Allen, lui, les distribue, ou distribue plutôt des crêpes à la banane, et reste l’un des foodtrucks les plus productifs de la Ligue. Damian Lillard ? Toujours aussi incapable de rentrer des tirs faciles, alors que Luka Porzingis et Kristaps Doncic semblent avoir élevé les cochons ensemble. En parlant de shoot difficile disons que celui de Markelle Fultz n’est plutôt pas mal puisqu’il est pris à plus de 25 mètres du cercle, alors que Ricky Rubio est courtisé par le Real Madrid et Maxi Kleber par le FC Geugnon. On termine avec Ja Morant et Brandon Clarke qui perdent mais qui s’amusent, c’est déjà ça, alors que Boban Marjanovic a postérisé un mec qui fait deux mètres de moins que lui, et il est fier en plus.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 20h pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.