La course aux Playoffs : les Spurs, ce cousin bourré qui débarque en fin de soirée mais qui fait marrer toutes les filles

Nouveau délire cette saison pour la NBA, et en même temps la pauvre a fait comme elle pouvait. Huit matchs par franchise afin de se placer ou non pour le sprint final, et nous on fait le point, chaque matin, sur qui a assuré et qui a chié dans la colle, sur qui devra se retrousser les manches et qui dort sur un matelas épais. Let’s go ? Let’s go.

Les classements après les matchs de la nuit

Bonne opération du jour – Spurs, Celtics et Rockets : on disait les Spurs finis, et le run de 157 années de suite en Playoffs devait prendre fin cette année. Ce sera peut-être le cas hein, mais en tout cas les Spurs semblent s’être pointés à Orlando avec la ferme intention de saouler tout le monde avec, pourquoi pas, une inattendue qualification de plus pour la postseason. La victoire de la nuit face aux Grizzlies cumulée à la défaite des Blazers face à Boston va en tout cas dans ce sens et confirme ceci : n’enterrz jamais les Spurs et de toute manière, même morts ils restent dangereux.

Mauvaise opération du jour – Blazers et Mavericks : on passera rapidement sur le cas des Blazers, qui ont raté une belle occasion de se rapprocher de la huitième place, et pour nous la mauvaise opération du jour est à mettre « à l’actif » des Mavericks, vaincus par les Suns et qui officialisent quasiment leur future septième place. Hâte de voir ce que ça peut donner sur une série face aux Clippers, trop de piscine tue la piscine.

Les affiches du soir

Heat – Raptors

Thunder – Nuggets

Wizards – Pacers

Pelicans – Grizzlies

Sixers – Spurs

Jazz – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Nets

Raptors – Magic

Celtics – Sixers

Heat – Pacers