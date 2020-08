Les notes de Rockets – Bucks : Russell Westbrook sort vainqueur du duel entre Giannis Antetokounmpo et James Harden

James Harden (7,5) : ça partait très mal avec cette coiffure de daron négligé et une maladresse notable du parking, mais au final James Harden est devenu cette nuit le cinquième meilleur shooteur à 3-points de l’histoire, il a défendu comme un sanglier défend sa bauge et il a même inscrit les paniers qu’il fallait en fin de match. La team stats du matin dira qu’il a fait un match discret, les vrais, eux, savent que c’est faux.



Russell Westbrook (8) : plus énergique que le plus énergique des lapins Duracell, RW a attaqué son match en envoyant Danuel House au alley-oop et il l’a terminé en fusillant les Bucks tel le mâle alpha qu’il est. Entre temps ? Pull-ups à droite et pull-up à gauche, et nous on a tous bougé la tête comme des coqs.

Danuel House Jr. (7) : Danuel a abandonné sa pe-cou de souris de parc d’attraction mais il l’a troqué contre un vrai rôle, encore plus que celui de 3 and D qui lui était assigné jusque-là. Désormais Monsieur Maison Junior sait même se créer son propre shoot, grosse upgrade pour l’homme dont les parents sont un peu trop fans de la lettre U.



P.J. Tucker (6,5) : énorme défense sur Giannis (là encore la team stats riera bêtement parce qu’elle est bête) mais un nombre de steaks envoyés au moins aussi élevé que le nombre de paires de sneakes qu’il a emmené à Orlando. Fort heureusement Pièce Jointe a fini par en rentrer quelques uns mais c’est bel et bien sa défense qui participe à faire gagner les Rockets. Vrai guerrier.

Robert Covington (7,5) : prenez un 3 and D et multipliez le par un 3 and D et vous obtenez à peu près une moitié de Robert Covington. Le même prénom que la moitié des joueurs de boule lyonnaise mais un soldat devenu indispensable au bon fonctionnement du Rockets game. Des gros tirs, de la grosse déf, 3 and D quoi, on va pas en chier une pendule.

Ben McLemore (6,5) : Benny semble enfin s’éclater à Houston, après un passage à vide qui durait quand même depuis le début de sa vie. Demander de courir et shooter à un mec qui ne sait que courir et shooter ? Bingo.

Austin Rivers (5) : match quelconque pour Austin, qui a au moins le mérite de ne pas avoir fait de connerie et c’est déjà pas mal. Fun fact, son prénom est le même que le nom de la capitale du Texas, un peu comme si un joueur du Magic s’appelait Tallahassee Jones. Incroyable anecdote.



Jeff Green (6) : on lui a demandé de rentrer pour prendre des tirs à 3, il est donc rentrée t a pris des tirs à 3. Pas plus obéissant comme garçon.