Les notes de Bucks – Celtics : un Wesley Matthews en mode Guillaume Tell braque Boston comme la bijouterie de GTA V

On le sait, 2021 a encore été une année bizarre, mais certaines choses ne se perdent pas. Vous connaissez la tradition du Christmas Day en NBA, qui veut que 5 matchs soient disputés sur 13 heures de temps, de 18 heures à 6 heures du matin. Et l’autre tradition, c’est bien évidemment la fournée de notes offertes par TrashTalk pour chacun de ces matchs. On va donc digérer et se marrer tous ensemble jusqu’au bout de la nuit, suivez-nous.

On est à peine à 40% de la soirée et on commence à arriver à des heures normales aux US donc concentrez-vous, on va enfin avoir du basket. Deuxième match de la soirée, et deuxième fournée de notes à venir, les Celtics avaient la dalle même si les Bucks retrouvaient leur Giannis adoré. En tête pendant 47 minutes et 30 secondes, les C’s ont décidé de se saboter en plein vol et de se laisser crucifier par les Daims. Jaylen Brown a perdu une dent, Jayson Tatum a perdu son talent, Giannis a sorti les muscles et Wes Matthews a sorti la flèche. Découvrez maintenant les notes de ce braquage tah la bijouterie de Los Santos dans GTA V.

# Milwaukee Bucks

DeMarcus Cousins (4,5) : il a souvent manqué sa cible au shoot, s’est pris quelques coups dans le dos et quelques effleurements dans la raquette. Pas terrible pour revenir en NBA mais en revanche, c’est bien pour le prochain casting des Princes de l’amour.

Giannis Antetokounmpo (8,5) : un match de patron, tout simplement, écrasant un dunk sur toute forme d’être humain qui se dresse sur son chemin, intimant l’ordre à ses coéquipiers de lui filer la gonfle quand il le veut, et une « Deandre Ayton » en toute fin de match sur Robert Williams pour sécuriser le sac. On doit rappeler qu’il est censé tout juste sortir du protocole COVID ? Lol.

Khris Middleton (6,5) : pas le meilleur match en carrière de Kate mais le fidèle lieutenant a encore été fidèle au poste aux moments importants. Le genre de gars qui offre « sa présence » à Noël. Merry Khristmas.

Grayson Allen (3,5) : une voiture qui ne peut pas rouler, ça sert à rien… du coup on met à la casse. Pour un shooteur qui ne peut pas mettre ses shoots, c’est pareil.

Jrue Holiday (7) : sa mission était d’enfermer Jayson Tatum dans une cage, et il a enfermé Jayson Tatum dans une cage. Jrue Holiday est donc à la fois un tortionnaire et un chasseur de primes.

Bobby Portis (6,5) : une ancienne tête brûlée qui castagne ses coéquipiers qui devient l’un des remplaçants les plus importants de NBA, tout en étant champion en titre. Bobby Portis est la preuve qu’il faut croire à un avenir, même si on ne travaille pas beaucoup à l’école.

George Hill (5) : son shoot au buzzer de la mi-temps est son seul fait d’arme du match. Néanmoins il a peut-être bien fini par faire la différence. Le mec qui arrive à 19h57 faire ses courses au Carrefour du coin qui ferme à 20h.

Pat Connaughton (5,5) : pas son meilleur match, mais pas son pire. Connaughton a tout de même su se rendre important et a permis aux Bucks de maintenir l’espoir. Tonton Pat a encore frappé.

Donte DiVincenzo (4) : de retour après une grosse blessure, DDV a forcément eu du mal à se mettre dedans mais c’est déjà un beau cadeau d’avoir pu rejouer à cette date. On sait déjà que ce n’est pas Khris Middleton qui le lui a offert.

Wesley Matthews (7) : l’archer a frappé très fort ce soir, envoyant ses deux flèches primées dans le panier et en faisant cette fameuse célébration qui le caractérise. En mode Guillaume Tell pour l’envoyer dans la pomme des Celtics, en mode Cupidon pour les envoyer dans le cœur des Bucks.

# Boston Celtics

Robert Williams III (6) : il a fait un match de mammouth sous les panneaux mais malheureusement ses deux coups d’éclats ce soir sont d’avoir réalisé le contre qui permet à Wes Matthews de faire passer les Bucks devant et de s’être fait contrer dans les dernières secondes par Giannis. Robert Williams est le genre à réussir le flip bottle challenge seulement quand personne ne regarde.

Jayson Tatum (7, puis 3) : un début de match correct, puis une deuxième mi-temps et un clutch time à vomir par terre. Il s’est probablement fait voler son talent par les Monstars de Space Jam à la mi-temps. En tout cas, il s’est fait posséder par Jrue Holiday et le choke de ses C’s est en partie pour lui. Tatumis à côté.

Romeo Langford (4) : un gros temps de jeu mais un rendement quelconque. Dommage pour Roméo qui avait l’opportunité de faire du parquet sa Juliette. Roméo Tuche.

Jaylen Brown (7) : 25 ans, et (presque) toutes ses dents pour Jaylen Brown, qui en a perdu une partie en vol aujourd’hui. Cela ne l’a pas empêché de sortir son habituel gros match de sagouin en étant bien plus propre que l’autre « Jay » de son crew. Son sourire de bovin avec sa dent en moins contraste avec la beauté et la fluidité de son jeu.

Marcus Smart (5,5) : il est un coéquipier modèle lorsqu’il fait en sorte de tout donner en défense et d’envoyer son adversaire à Fleury-Mérogis, il est exécrable lorsqu’il joue avec la ferme conviction qu’il est un tireur d’élite. La schizophrénie du bonhomme est saisissante.

Payton Pritchard (6,5) : sur ce match Payton Pritchard a mis ses shoots, fait des passes, pris des rebonds, défendu dur, fait la cuisine, réparé sa bagnole, repeint les murs et tondu la pelouse. Ils étaient 12 sur le terrain.

Juancho Hernangomez (4) : un seul tir rentré sur 5 tentatives. Juanfroid Hernangomez.

Jabari Parker (6) : après s’être fait les croisés des deux genoux, Jabari Parker, le frère de Tony, entend toujours se (re)faire une place dans la ligue. Il a bien failli jouer le vilain tour de l’ex qui se venge de son ancienne équipe à coups de tirs du parking bien sentis, mais ses potes ont décidé de s’auto-saborder.

On voit d’ici Reggie Miller poser ses mains sur son cou pour décrire ce match des Celtics, qui avaient pourtant toutes les cartes en main pour l’emporter. Mais un Giannis encore essoufflé et un Wes Matthews en mode micro-ondes en ont décidé autrement.