Les notes de Suns – Warriors : Otto Porter Jr. rappelle que Stephen Curry est bien entouré, merci de ne pas l’oublier

On le sait, 2021 a encore été une année bizarre, mais certaines choses ne se perdent pas. Vous connaissez la tradition du Christmas Day en NBA, qui veut que 5 matchs soient disputés sur 13 heures de temps, de 18 heures à 7 heures du matin. Et l’autre tradition, c’est bien évidemment la fournée de notes offertes par TrashTalk pour chacun de ces matchs. On va donc digérer et se marrer tous ensemble jusqu’au bout de la nuit, suivez-nous.

« Y m’a filé une beigne, j’y ai filé une torgnole. M’a filé une châtaigne, j’lui ai filé mes grolles. »… Renaud. Du Renaud parce que ce match était tout simplement une opposition entre deux formations bien décidées à rester debout jusqu’à ce que le corps n’abandonne : « D’accord, je lui filerai mes grolles, mais pas avant d’avoir versé ma dernière goutte de sueur au combat ». Le genre de mentalité qui façonne le standing de la rencontre à laquelle nous venons d’assister. On n’en dit pas plus, on s’assoit et on note.