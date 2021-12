Les Warriors envoient un message à Phoenix : 116-107, le Père Fouettard était de sortie et il y a un nouveau leader en NBA !

C’était l’instant caviar de ce Christmas Day avec un duel en fin de prime time entre les deux meilleures équipes de la Ligue. Merci Père Noël pour ce cadeau, on se félicite d’avoir été sage toute l’année pour pouvoir déguster ce duel cinq étoiles entre cousins, avachi dans le canapé familial tout en digérant la bûche. Un moment exquis que l’on doit en partie à Otto Porter Jr., qui s’est chargé de signer en bas de la feuille pour remettre les Warriors tout en haut de la pyramide NBA. La magie de Noël a encore opéré à Phoenix, on vous débriefe tout ça.

Après un Knicks – Hawks passable en amuse-bouche, puis un Bucks – Celtics appétissant en entrée, le plat de résistance de ce repas de Noël spécial NBA a tenu absolument toutes ses promesses. Pourtant, pas de trace d’Andrew Wiggins ni de Jordan Poole du côté de Golden State à l’entre-deux. Les deux titulaires sont en isolement au même titre qu’Andre Iguodala touché au genou et ce sont finalement Gary Payton II et Otto Porter Jr. qui complètent le cinq majeur pour les Warriors. Mais il en faut plus pour déstabiliser les troupes de Steve Kerr qui commencent cette partie comme s’ils évoluaient à domicile. Les Suns ne sont pas attentifs sur les aides défensives et les Californiens réalisent une entame parfaite avec 20 points en 5 minutes dans le sillage d’un Draymond Green au four et au moulin (8 points, 8 rebonds, 10 passes, 3 interceptions et 3 contres). Heureusement, les derniers finalistes ont de la ressource et comblent leur retard avant la pause grâce à une profondeur de banc plus à leur avantage en période de COVID. Pour ce troisième acte de la saison entre les deux équipes (1-1 avant ce match), on sent bien que l’enjeu va au-delà d’un simple match de saison régulière. Non seulement le vainqueur prendra l’avantage dans les confrontations directes mais il pourra s’endormir avec le statut de leader NBA en guise de cadeau de Noël. Pas mal, non ?

La deuxième mi-temps est d’aussi bonne facture que la première et même le show entre les deux périodes met les autres matchs du jour à l’amende. On n’a rien contre les dunkeurs du Madison Square Garden mais on donne plus de points tricks au gorille des Suns qu’à n’importe quelle personne présente à New York cette nuit. Sur le terrain, CP3 fait parler l’expérience face à un Jonathan Kuminga loin de se faire marcher sur les pieds malgré son déficit dans le secteur. Stephen Curry brise quant à lui la malédiction du Christmas Day lors duquel il n’avait jamais brillé personnellement jusqu’à présent (33 points pour le Chef). Les minutes filent sans qu’on s’en aperçoive et la bouteille de champagne qui traine encore sur le coin de la table se vide l’air de rien puis nous voilà déjà dans le money time. C’est le moment choisi par Otto Porter Jr. pour sortir de sa boîte et faire oublier l’absence d’un Andrew Wiggins – qui a rarement été aussi bon dans toute sa carrière. L’ancien vétéran des Wizards, des Bulls et du Magic met 10 des 12 derniers points de Golden State en mode Ottomatic et les Suns manquent le coche pour envoyer le game en prolongation. 116-107, les jeux sont faits, et notre bide explose devant à une telle orgie de basket. C’était bon, c’était beau, et cela change surtout le classement en tête de la Ligue. Avec cette victoire, les Warriors reprennent les devants dans la Conférence Ouest et toute la NBA par la même occasion (27-6). Alors que nous trouvons nos dernières forces pour switcher sur Lakers – Nets, on se met à somnoler en rêvant d’une série en sept manches entre ces deux équipes au mois de mai prochain.

On craignait une nuit de purge à cause de tous les désistements de dernière minute sponsorisés par le health and safety protocol mais on a kiffé chaque minute de ce nouveau classique de la Conférence Ouest. On prend tous les jours des matchs compétitifs quels que soient les effectifs, plutôt que des grands rendez-vous sur le papier mais qui se transforment en branlées. Et ce soir, c’est Otto Porter Jr. qui a enfilé le costume de Père Fouettard pour offrir le titre de champion d’automne à Golden State. Draymond Green a bien fait d’emmener son gamin dans l’Arizona, les Warriors sont à 2 victoires pour aucune défaite lorsque Junior distribue les serviettes sur le banc. On tient peut-être le nouveau porte-bonheur de GS !