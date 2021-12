Paul George out au moins trois semaines : épaule touchée, on sait pas vous mais les Clippers, eux, ont passé un sale Noël

Déjà privés de Kawhi Leonard toute la saison en raison d’une rupture partielle du ligament pour le Fun Guy, les Clippers vont désormais devoir composer avec l’absence de leur deuxième All-Star, Paul George, dont on a appris en plein Christmas Day qu’il souffrait de l’épaule et que trois ou quatre semaines seraient nécessaires à sa remise en forme. Ça commence à faire beaucoup là.

Imaginez-vous avoir passé Noël sans Tonton Michel, celui qui tient l’alcool et qui se marre tout le temps, et sans sa femme Monique, elle qui gère l’orga de la journée de A à Z, du repas aux cadeaux en passant par les activités de l’après-midi. Vous vous seriez emmerdés hein, puis vous auriez du puiser avec vos cousins dans vous ressources pour que la fête soit malgré tout réussie. Très imagé tout ça, mais c’est à peu près le sentiment qui doit traverser ce matin les fans des Clippers après l’annonce de l’absence pour trois semaines de leur homme à tout bien faire Paul George (24,7 points, 7,1 rebonds, 5,5 passes et 2 steals).

Los Angeles Clippers All-Star F Paul George has a torn ligament in his right elbow and will be re-evaluated in 3-to-4 weeks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 25, 2021

On a connu des soirs de Noël un peu plus heureux, et quoiqu’il en soit il faudra vite pour les Clippers se mettre en quête de solutions, en attaque notamment puisque si le talent ne manque pas c’est tout de même un leader incontesté qui quitte les copains pour une longue période. L’un des seuls joueurs de Tyronn Lue à pouvoir se créer de vrais tirs tout seul comme un grand et à carry le groupe au besoin, et on attend donc, notamment, ces messieurs Reggie Jackson ou Terance Mann au tournant, alors que l’on demandera à des vétérans comme… Nicolas Batum par exemple de rajouter quelques flèches à leurs arcs pour pallier l’absence de PG. Cinquièmes à l’Ouest mais actuellement engagés dans une grosse battle avec les équipes classées de 5 à 9, les Californiens rencontreront dans les trois prochaine semaines les Nuggets (2), les Nets (2), les Celtics, les Raptors, les Suns, les Grizzlies, les Hawks et les Wolves, autant dire qu’il faudra sortir les kevlars pour ne pas glisser au classement durant cette période où les exploits de Luke Kennard seront espérés chaque matin à l’heure de la prière chez la famille Lue.

Un sacré coup de bambou en tout cas pour les Clippers, en plein cœur d’une saison régulière qui n’est déjà pas gâtée avec les millions de joueurs absents pour cause de protocole COVID. Pour la franchise de Los Angeles c’est tout simplement un joueur calibre MVP qui fait ses valises direction l’infirmerie, jamais agréable, alors au boulot messieurs les lieutenants, histoire d’éviter une mauvaise surprise à Paul lorsqu’il regardera le classement à son retour.