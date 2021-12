J.R. Smith rappelle sur Twitter qu’il est toujours disponible : allez les gars, vous avez cinq jours pour sauver l’année 2021

En cette période très covidée et pour le moins protocolaire en NBA, les franchises n’en finissent plus de se servir un peu partout pour compléter leurs rosters. G League notamment mais pas que, puisque quelques glorieux anciens ont retrouvé du boulot un peu par enchantement ces derniers jours (Joe Johnson, Isaiah Thomas, Darren Collison, etc etc). Dans tout ce bazar le légendaire J.R. Smith a rappelé qu’il était toujours vivant et qu’il n’avait pas changé de 06, avis aux amateurs.

Si l’on rappelle des mecs qui n’ont pas foutu un pied en NBA depuis des années, voire sur un terrain de basket tout court, pourquoi ne pas faire ses emplettes sur les terrains de golf et même directement à la fac. Si vous êtes un peu déconnectés vous n’avez pas la ref, mais sachez que depuis quelques mois le vénérable J.R. Smith a décidé de repartir sur les bancs de l’école et de devenir joueur de golf professionnel, une tâche à laquelle il s’attelle avec application et réussite pour le moment. Mais comme Michael Jordan jadis, si Gérard s’est éloigné des parquets son amour pour ces lattes est immortel et à la vue des drôles d’évènement des derniers jours à Transfert City, notre bon Gégé s’est dit « pourquoi pas moi » et il l’a donc vite fait savoir :

So since we just giving out 10 days to see who wants to play. I’m still willing and want to play basketball. My phone number hasn’t changed. 🤲🏾 — JR Smith (@TheRealJRSmith) December 26, 2021

Wow, mais qu’est-ce que vous attendez pour vous jeter sur cette occasion en or ?!? On ne sait pas vraiment comment les choses pourraient être rendues possibles compte tenu des activités actuelles de l’ancien crack des Hornets, des Knicks, des Cavs ou des Lakers mais l’essentiel est ailleurs, à savoir que Gérard se verrait bien rechausser les sneakers pour un ou deux petits contrats de dix jours. Pour son bien, pour le bien de sa potentielle franchise, pour notre bien, pour le bien du basket, pour le bien de l’humanité. Et pour accélérer un peu le process, on a dressé une rapide liste des équipes qui pourraient, qui devraient faire appel à ce génie pour se donner la chance d’être plus compétitif :

Débrouillez-vous avec ça, on a fait ce qu’on a pu. Si on a mis J.R. Smith en couverture d’un bouquin ça n’est pas pour rien non plus alors faites-nous confiance. Faites nous confiance car si Gérard ne vous fera pas forcément gagner des matchs, sa venue pourrait tout de même remonter le capital sympathie de votre franchise. Allez, vite, on prend son téléphone et on part à la chasse au Gérard, et nous on se retrouve dans quelques jours pour… débriefer le retour du GOAT ?