Lakers – Blazers, les pronostics de la rédaction : le vent de la hype s’empare de nos bureaux, attention au courant d’air

C’est la tradition, tous les ans chaque série de Playoffs a droit à ses pronostics maisons. Parfois cela démontre toute notre expertise, alors qu’à d’autres occasions le monde se demande bien pourquoi certains nous appellent « spécialistes ». 2020 ne déroge pas à la règle, alors on se mouille sans plus attendre, et on vous invite à en faire de même.

Ben : Blazers – 4-3

Les Lakers n’ont tellement pas été convaincants dans la bulle que ces Blazers, quasiment au complet et en pleine confiance, pourraient vite les ramener à la dure réalité. La clé concernera la défense de Portland, encore douteuse, car sur le reste, la collectif de l’Oregon n’a pas à rougir devant celui des champions de la saison régulière à l’Ouest. L’absence d’Avery Bradley fait mal et même si personne ne veut croiser LeBron, AD et Caruso pour leur première série de Playoffs côte à côte, la dynamique est pour Portland. Ça ne sera pas facile, ça sera même douloureux, épique et magique à suivre et ça ira probablement au bout des sept manches mais on tient peut-être là le sixième upset 8-1 de l’histoire. Allez, c’est dit. On n’a qu’une vie et Damian Lillard aussi.

Nicolas M. : Blazers – 4-3

Oui, j’annonce un upset. Les Blazers vont devenir la sixième équipe de l’histoire à sortir un leader de conférence au premier tour. Pas d’avantage du terrain cette année, un contexte complètement inédit, une équipe des Lakers pas convaincante en fin de régulière, Portland qui possède le momentum derrière un Damian Lillard en mission, les conditions semblent réunies pour une qualif des Blazers, quasiment au complet aujourd’hui. L’attaque des Lakers et le supporting cast du duo LeBron James – Anthony Davis me font flipper. Certes la défense de Portland c’est du gruyère, mais si les hommes de Terry Stotts resserrent juste un peu les boulons, ils ont clairement leurs chances face aux leaders de l’Ouest.

Giovanni : Blazers 4-2 ou… Lakers 4-3

Une fois de plus la Team Gio prend ses aises avec deux pronostics pour le prix d’un. Blazers 4-2 ? Bah ouais, la défense des Blazers me fait flipper exagérément mais pas plus que le supporting cast des Lakers. Sans déconner oh, on dirait les mecs les plus cheatés du playground du coin mais qui ont préféré prendre leurs potes dans l’équipe alors qu’il y avait de vrais basketteurs dispos… Alors ok un duo all-time comme celui que forment LeBron James et Anthony Davis peut très bien suffire à sortir un seed 8, aussi chaud qu’il soit, mais le contraire est également possible et si les matchs de reprise des Lakers ne sont pas un indice sur leur forme actuelle… on sait déjà qu’en face on arrive lancé à 200 à l’heure. La série de tous les exploits, du scoring à outrance lors de laquelle un AD en 48/19 répondra à un Lillard en 64/11, mais au bout du compte une envie de miser un petit billet sur ces Blazers. Lakers 4-3 ? Tout simplement parce que l’on ne vit pas encore dans un monde où LeBron perd des matchs 7, et qu’en cas de belle le King se suffira à lui-même pour bouter Portland hors de la bulle.

Thomas : Lakers – 4-2

J’ai eu du mal à être raisonnable après le push final des Blazers mais quand au complet et avec tout le monde à son niveau ils gagnent difficilement contre les Nets ou les Grizzlies… dur de les voir taper LeBron en mode Playoffs. La série va être folle et si Portland passe je ne serai pas surpris non plus tant la force mentale de l’équipe est incroyable. Melo vs BronBron en 2020, rien que ça vaut le détour et avec des AD, Gérard, McCoco, Dame ou Nurkic autour comment rater ne serait-ce qu’une rencontre de cet affrontement ? Les Lakers devraient s’imposer mais si Hezonja redevient le King blocker on peut croire à un retournement de situation très rapide. La confrontation sera épique pour un seed 1 contre 8, à mon goût ce sont presque des Finales de conférence avant l’heure

Antoine : Lakers – 4-2

Une très très grosse série sur le papier. Peut être la plus élevée en terme de niveau de jeu sur ce premier tour. Mais je vois quand même les Lakers passer. Ils sont sympas ces Blazers mais ça défend pas assez. Melo contre BronBron en 2020, l’image est belle mais sur le terrain c’est vite réglé. D’autant plus que Nurkic va devoir défendre à 200% sur AD et ne pourra pas se permettre de venir en aide sur les drives de LeBron ou Caruso, complicado. Et le problème qui vient s’ajouter à tout ça, c’est que les Lakers ont la troisième meilleure défense de la Ligue. Portland est habitué aux matchs à 130-130, pas sûr du tout que dans un match à 98-98 ils soient aussi à l’aise, va falloir jouer fort des deux côtés du terrain, et ça c’est pas leur… fort. Au final, même si les Lakers ne sont pas dans la meilleure dynamique, je les vois passer en laissant deux matchs à des Blazers en feu. La demi de conf’, ce sera pour Caruso et ses lieutenants.

Nicolas V. : Lakers – 4-2

Les Blazers ont certainement été l’équipe qui nous a le plus fait kiffer pendant cette bulle. Une belle alchimie collective et surtout, un Damian Lillard dans son prime qui est absolument inarrêtable. Maintenant, il me semble difficile de voir Portland faire le travail face à des Lakers en mission pour honorer la mémoire du Black Mamba. Toute élimination serait vécue comme un affront à Los Angeles, et LeBron le sait bien. Le King devrait, en comptant sur son pote le monosourcil, passer un réel cap et se mettre en mode tueur pour faire le travail. Les Lakers vont avoir du mal par moments, mais n’en lâcheront pas moins de deux selon moi.