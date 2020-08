Lakers – Blazers au premier tour : c’est une opposition 1-8 sur le papier, mais Damian Lillard a sa petite idée

Avec le tournoi play-in de ce week-end, il a fallu attendre un peu plus longtemps pour connaître la dernière affiche du premier tour des Playoffs mais ça y est, le tableau est complet. Les Lakers, leaders de l’Ouest, vont se coltiner les Blazers de Damian Lillard, grands survivants de la course à la huitième place.

Habituellement, au premier tour des Playoffs, quand le numéro 1 rencontre le numéro 8, l’issue de la série ne laisse guère de place au doute. La preuve, dans l’histoire, seulement cinq équipes ont réussi l’exploit de sortir le leader de la conférence. Mais 2020 n’est pas une année comme les autres, et la fin de saison que nous vivons actuellement se déroule dans un contexte unique, où les premiers ne possèdent pas l’habituel avantage du terrain. C’est l’une des raisons qui rééquilibrent l’opposition entre les Lakers et les Blazers, mais c’est loin d’être la seule. Parce qu’au vu des seeding games, on se demande qui est vraiment numéro 1 et qui est numéro 8. Même s’ils ont assuré assez vite leur première place à l’Ouest, LeBron James et ses copains n’ont pas vraiment été convaincants dans la bulle avec leur bilan de trois victoires pour cinq défaites. Le fait que l’enjeu soit pratiquement inexistant pour eux explique peut-être cela mais les Californiens ont montré des limites parfois inquiétantes sur le plan offensif, pendant que Portland affolait les compteurs en attaque. Derrière un Damian Lillard sur une autre planète, les Blazers ont atteint leur objectif, remportant six de leurs huit matchs ainsi que la rencontre face aux Grizzlies lors du tournoi play-in. C’était chaud, Portland a transpiré, mais Portland est bien là.

« La raison pour laquelle nous nous sommes autant battus pour nous qualifier en Playoffs, c’est parce que nous avons l’impression que nous pouvons gagner contre n’importe qui. Notre travail ne fait que commencer. » – Damian Lillard, après la rencontre face aux Grizzlies

La bande à Dame D.O.L.L.A. débarque donc en Playoffs avec tout le momentum du monde. Sans doute aussi avec de la fatigue, mais surtout une grosse confiance et un effectif quasiment au complet. Offensivement, les Blazers peuvent rivaliser avec n’importe qui, eux qui possèdent une armée d’options offensives. Lillard évidemment, son compère du backcourt C.J. McCollum malgré un dos en vrac, sans oublier un Carmelo Anthony bien chaud, le revenant Jusuf Nurkic et Gary Trent Jr. le sniper. C’est redoutable et les Lakers ne semblent pas avoir la puissance offensive pour rivaliser avec tout ça, le supporting cast des deux superstars LeBron James et Anthony Davis étant quand même bien suspect (Avery Bradley et Rajon Rondo seront absents). Kyle Kuzma, plutôt séduisant à Orlando, devra faire du bon boulot dans un rôle de troisième option offensive, sinon les Angelinos risquent d’avoir du mal à suivre. Cependant, Dame le sait, si les Lakers abordent les Playoffs en tant que leaders de l’Ouest, ce n’est pas par hasard. Justement, il y a ce duo LBJ – AD, l’un des plus sales de la NBA même si les deux ont connu des hauts et des bas dans la bulle. Et puis défensivement, on n’est pas dans le même univers. Les Lakers sont une référence dans ce domaine cette saison tandis que les Blazers font partie des équipes les plus perméables du circuit. Une grosse opposition de styles donc, et celui qui arrivera à imposer le sien aura de bonnes chances de prendre le dessus.

Ce Lakers – Blazers n’a rien d’une opposition 1-8. De quoi nous proposer un upset ? La vérité du terrain parlera, mais la série s’annonce en tous les cas particulièrement intense pour un premier tour. Los Angeles a un statut à faire respecter, Portland veut poursuivre sa grosse aventure.

Le programme de la série

Game 1 : Lakers – Blazers, dans la nuit du mardi 18/08 au mercredi 19/08, 3h

*si nécessaire