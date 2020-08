Le best-of de la reprise dans la bulle : le meilleur de la fin de la saison, parfait pour attendre… bah les Playoffs ce soir

Ce soir c’est le grand soir. Les Playoffs arrivent en courant et pour patienter, la NBA nous fait son petit cadeau habituel. Sortez les couverts parce qu’il y a de quoi déguster de bonnes crêpes et du caviar cinq étoiles.

Allez, on se met en jambes avec le gros best-of des meilleurs dunks. On s’échauffe les chevilles et les genoux parce que ça va sauter très haut et faire du très sale. Le moins que l’on puisse dire ? C’est que les bougres ont envoyé du fat spectacle pour cette fin de régulière, on sent que ça leur avait manqué depuis tout ce temps. Dix minutes de smash comme dirait nos amis d’Antenne 2, avec du poster, du oulah-oup, bref tout ce qu’on aime. Petite pensée au passage pour Giannis Antetokounmpo qui s’est donc fait postériser par… Justin Anderson, peut-être bien pour ça qu’il est sur les nerfs ces derniers temps.

On se calme tout de suite, et on envoie cette fois-ci les bouchers-charcutiers pour aller couper en deux tous ceux qui essayent de monter à l’arceau. Une compil’ des meilleurs contres de la reprise ça ne se refuse pas, et s’il y’en a qui ont attendu des mois pour pouvoir dunker sur toute la Ligue, d’autres ont patienté des mois pour leur distribuer de la crêpe complète, œuf jambon fromage, comme on dit à Plouguennec. Allez, get that weak stuff outta here.

On termine avec le dessert, le best-of des best-of : toutes les meilleures actions depuis la reprise. Vous voulez des crossovers ? C’est ici. Vous voulez de la passe ? C’est là. Vous voulez tout le reste aussi ? Eh bien faites vous plaisir, tout y est. De la régalade à tous les niveaux, pour patienter tranquillement jusqu’à ce soir. Et en plus, c’est l’occasion de voir Dame D.O.L.L.A et Devin Booker faire un concours de shoots du milieu de terrain, oh le cadeau.

Certains avaient peur du niveau de jeu lors de cette reprise dans la bulle de Mickey, on vous laisse juger par vous-même. Les joueurs nous ont proposé un magnifique spectacle pour nous régaler avant le début des Playoffs. D’ailleurs ça commence ce soir, on est déjà bouillant ici.