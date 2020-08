NBA TOP 100 ALL-TIME : PLACES 27 – 26 – 25 ! Apéro TrashTalk

Le lundi est le meilleur jour de la semaine, c’est un fait. Et chez TrashTalk, nous avons décidé de le confirmer en vous envoyant, sur cette saison 2019-20, le Top 100 all-time des joueurs en NBA. Oui oui, un Top 100 all-time, étalé sur toute une année. Un programme exceptionnel, que l’on poursuit aujourd’hui après une longue absence liée au corona, avec les joueurs aux places 27, 26 et 25 !

Il y a eu les Top 10 all-time. Il y a eu les Plans à 3. Il y a eu d’autres projets, évidemment, mais rien d’aussi grand et fou, sur un an. Car oui, on parle bien d’une aventure qui va vous accompagner toute la saison à venir. D’octobre à juin octobre, de l’automne à l’été en passant par l’hiver et le printemps, TrashTalk vous proposera le défilé du Top 100 all-time des joueurs ayant évolué en NBA. Et pour pouvoir garder le fil, cela peut être aussi utile de rappeler certains détails, ce qu’on va faire dans chaque tiret, ci-dessous.

Trois joueurs présentés chaque semaine

Question/réponse dans les commentaires

Top 100 all-time des membres de l’équipe TrashTalk mis à jour sur le site

Tous les critères sont les bienvenus

Subjectivité totale

Et encore plein d’autres choses à découvrir, au fur et à mesure que la saison avancera du côté de la bulle d’Orlando. On ne va pas se mentir, ça sent l’année complètement dingue, épique, remplie de clash, de blasphèmes, d’accords et de désaccords. Serez-vous à la hauteur ? Allez-vous prendre part au jeu ? C’est à vous de nous le dire.

Le mode d’emploi pour le grand retour du Top 100 all-time ? Checker la vidéo, poser vos questions, créer votre propre Top 100 et préparer vos arguments pour aller sur le champ de bataille !

