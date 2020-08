Playoffs NBA 2020 : Celtics – Sixers, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 3 jours. Quand on vous dit que 2020 est une année particulière, la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée fait elle aussi sa mue en ce drôle d’été. Trois jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne tout de suite avec une série intrigante : Celtics vs Sixers !

Très difficile d’anticiper ce qu’il se passera lors de cette série entre deux équipes qui se connaissent. On connait aussi d’ailleurs, avec d’un côté des Sixers décevants, sacré pléonasme, et de l’autre des Celtics qui volent sous le radar depuis la reprise. Le gros souci pour Philly ? Avoir l’un des spacing les plus claqués de la Ligue et devoir jouer sans son unique chef d’orchestre Ben Simmons, out jusqu’aux Finales NBA donc out jusqu’à la saison prochaine. Le principal souci des Celtics ? Savoir comment freiner la bête Embiid, en sachant que son défenseur le plus féroce aura le gabarit d’une des cuisses du Process. On attend un supporting cast solide aux côtés de Jojo car à Boston on ne s’en fait pas trop, on attend aussi de voir si comment le coaching de Brad Stevens outrepassera celui de Brett Brown, mais dans tous les cas l’intensité sera grande entre ces deux poids-lourds de l’Est.

Fauteuil, bière sans alcool, ventilo, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.