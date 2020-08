Giannis est frustré de la fin de régulière des Bucks : petite pensée à tous ceux qui vont le croiser en Playoffs

C’est le genre de déclaration qui fait tellement plaisir juste avant les Playoffs. Giannis Antetokounmpo a fait part de sa frustration liée à la performance en demi-teinte des Bucks sur les deux dernières semaines. Attendez, Giannis frustré + début des Playoffs ? Wow, planquez les gosses.

Il fallait s’en douter un peu, quand même. Le Greek Freak n’est pas très content de la fin de régulière de son équipe, et compte sur le début des Playoffs pour rétablir la hiérarchie de la Conférence Est. Désolé Vavane et le Magic, mais c’est peut-être une bonne idée de faire un testament avant mardi et le premier match de la série entre Orlando et Milwaukee. En effet, c’est à Eric Woodyard d’ESPN que le MVP en titre a confié ses motifs de déception, parmi lesquels trône sa non-participation au match face aux Grizzlies. En même temps, il fallait un peu réfléchir avant d’envoyer un coup de crâne dans la figure de Moe Wagner. Bien en fasse cependant aux Grizzlies, car à écouter le Grec, on aurait tout à fait pu avoir un Suns – Blazers hier soir s’il avait pu jouer jeudi.

« Ce n’était pas frustrant parce que nous perdions. Perdre fait partie du basket et du jeu en général mais ce qui a été, en revanche, vraiment frustrant, c’est que nous n’avons pas été nous mêmes. Nous n’avons pas fait circuler le ballon comme je le voulais ou comme le coach voulait qu’on le fasse. Nous n’avons pas défendu aussi dur. Comme je l’ai dis, il y a eu des moments durant lesquels nous avons été nous mêmes, c’est à dire la première défense de la Ligue, mais il y aussi eu des passages ou nous n’avons pas su le montrer. Pour moi, le plus frustrant a été la rencontre contre Memphis, car j’étais assis dans ma chambre d’hôtel et je ne pouvais pas aider mes coéquipiers à gagner. Mais c’est passé, maintenant c’est l’heure des Playoffs. »

Aïe, quand le Freak parle comme ça, vaut mieux aller se planquer. Normal qu’il soit frustré de ne pas avoir aidé les copains à écraser les espoirs de Memphis, mais ça servira de leçon pour la suite. Maintenant, la principale chose à faire pour tous ceux qui vont croiser le monstre entraîné par Athéna elle-même, c’est d’aller se planquer et d’attendre que l’orage se calme. Parce qu’avec ce genre de propos, le Giannis nous fait presque part d’un avertissement : les Bucks vont se mettre à jouer comme leur en impose leur statut de rois de l’Est, et ça va pas être rigolo. 3-5 sur la reprise ? On s’en tape, maintenant c’est la postseason, et on mangera tous ceux qui nous empêcherons d’aller au titre. Attention quand même, il y a de l’autre côté du tableau un cyborg en mission qui n’aura lui non-plus aucun remords au moment de tuer le dernier espoir chez ses adversaires.

Quand ça cause comme ça juste avant que le vrai boulot commence, on adore. D’un côté car ça promet du gros niveau de jeu, et de l’autre parce que ça va forcément faire réagir les autres prétendants au titre. Merci Giannis, grâce à toi les Playoffs sont lancés.

Source texte : ESPN