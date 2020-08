Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks, les pronostics de la rédaction : spoiler, la magie Luka a fait son effet dans nos bureaux

C’est la tradition, tous les ans chaque série de Playoffs a droit à ses pronostics maisons. Parfois cela démontre toute notre expertise, alors qu’à d’autres occasions le monde se demande bien pourquoi certains nous appellent « spécialistes ». 2020 ne déroge pas à la règle, alors on se mouille sans plus attendre, et on vous invite à en faire de même.

Ben : Dallas Mavericks – 4-3

Et si les deux équipes les plus en danger dans cette Conférence Ouest n’étaient pas aussi celles qui ont les deux meilleurs bilans ? Les Clippers partiront évidemment favoris dans cette confrontation et ne feront qu’une bouchée des Mavericks si ces derniers n’arrivent pas à resserrer un peu la vis en défense mais Porzingod arrive en grande forme pour les premiers Playoffs de sa carrière et Luka Doncic est toujours aussi rafraîchissant avec des records de précocité incroyable. En face, les Clippers ont fait du load management toute la saison pour arriver frais en Playoffs mais ils donnent aussi l’impression de former un groupe de mercenaires sans réelle alchimie. Kawhi Leonard et Paul George seront bien évidement les deux meilleures armes des Angelinos dans cette série mais je m’attends à une affiche serrée et pourquoi pas une surprise au bout des deux prochaines semaines ? Après tout, même si l’effectif a bien changé, ce ne serait pas la première fois que l’on verrait les Clippers choker en postseason.

Nicolas M. : Los Angeles Clippers – 4-2

Belle affiche pour une opposition 2-7, avec évidemment deux gros duos de chaque côté. Avec le génie de Luka Doncic et la grosse forme de Kristaps Porzingis, je vois les hommes de Rick Carlisle poser quelques problèmes aux Clippers, mais sans pour autant les faire vraiment transpirer. Kawhi Leonard va monter en puissance, il a Paul George avec lui, et les Clippers possèdent probablement l’effectif le plus impressionnant de la NBA, capable de dominer des deux côtés du terrain et face à plusieurs styles de jeu, même s’ils manquent peut-être encore un peu d’automatismes. Les Mavs, ça défend pas assez dur et dans les moments importants, ils ont tendance à flancher offensivement, alors on va partir sur un Clippers en six.

Giovanni : Los Angeles Clippers – 4-1

J’aime beaucoup Kristaps Porzingis, j’adore Luka Doncic parce que j’aime la vie, mais alors sur une série de Playoffs face aux Clippers ? En 2020 ? Merci mais non merci. Tout aussi foufou qu’il est, Luka va se coltiner chacun leur tour Kawhi Leonard, Paul George et Pat Beverley sur le museau et risque de se heurter de plein fouet à la réalité des Playoffs. Pas qu’il va tourner en 14/6/6 à 31% hein, mais les boîtes que risquent de proposer les Clippers ne me disent rien qui vaillent pour le cardio du meneur des Mavs. Ensuite, bon courage aux hommes de Rick Carlisle pour gagner des matchs en prenant 145 points par match, car on parle quand même d’une défense plus que limite et face à une équipe composée d’un MVP des Finales en titre et accessoirement l’un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue, et de trois ou quatre mecs capables de saigner un match de Playoffs à eux-seuls. Boban Marjanovic, Dorian Finney-Smith toussa toussa c’est bien marrant, mais là on es chez ladultes, on est chez les durs. Allez, 4-1 avec un bon Kristaps, voire 4-0.

Alexandre : Los Angeles Clippers – 4-2

Peut-être l’une des séries du premier tour qui peut le plus nous surpendre tant les Mavs ont surpris depuis le début de la saison. Pour autant, les Clippers restent les grands favoris. Le duo Kawhi Leonard – Paul George est aujourd’hui supérieur au duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis oh ! Ensuite autour des duos de stars, il n’y a même pas photo entre ce dont Doc Rivers dispose en termes d’effectif par rapport à Rick Carlisle. La qualité de l’attaque des Mavs est dingue mais celle des Clippers n’est pas mal non plus il me semble. Et quand il s’agira de défendre dur ou d’assurer les possessions pour finir les matchs, on a quand même envie de miser Clippers les yeux fermés.