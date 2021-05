Clippers – Mavericks, les pronostics de la rédaction : ici tout le monde voit un bel upset, et cette phrase est peut-être un mensonge

Les Playoffs 2021 c’est parti, pour de bon cette fois-ci, et pas de série de Playoffs sans sa salve de pronostics. On enchaine avec un autre rematch de la saison passée, à l’Ouest cette fois-ci, entre des Mavs qui tenteront de jouer les emmerdeurs et des Clippers qui n’ont pas le temps de se laisser emmerder.

Giovanni

On va être clair tout de suite, blabla Luka Doncic, nanani le génie, mais cette fois-ci je pense que les Clippers ne laisseront même pas l’occasion au blondinet de briller. 30/10/10 de moyenne incoming évidemment, mais pas de game winner si t’es à -20 dans le money time. Les Clippers sont infiniment mieux armés, à tous les postes (sauf le poste 1 on a compris), sur le terrain et sur le banc, et si Kawhi et ses gosses veulent aller loin cette année il ne faudra pas perdre de temps sur ce premier tour. Du respect sur les Mavs hein, mais pour moi on est sur une division d’écart, et cette série doit/va aller vite entre des gentils garçons et des tueurs pressés. J’en donne un aux Mavs, en mode gentleman sweep, mais quand le rouleau compresseur défensif des Californiens se mettra en route il faudra être très fort pour éviter les branlées. Clippers 4 – Mavericks 1

Nico

Les Clippers et les Mavericks se sont affrontés l’an dernier au premier tour des Playoffs, rebelote cette année. Et comme dans la bulle, je mise sur une victoire des Californiens 4-2 face aux Texans. Los Angeles a globalement réalisé une saison régulière sérieuse et les Angelinos vont débarquer en Playoffs avec la ferme intention d’effacer le terrible souvenir de la bulle. C’est solide des deux côtés du terrain, l’infirmerie est vide, Rajon Rondo est là pour éviter tout dérapage et le duo Kawhi Leonard – Paul George va cartonner. Bien évidemment, quand vous avez un phénomène comme Luka Doncic en face, rien n’est gagné, et les Clippers sont très bien placés pour en témoigner. Les Mavericks sont également sur une bonne dynamique mais au final, je ne vois pas Kawhi et ses copains sortir si tôt en Playoffs. Pas après le choke de la bulle. Clippers 4 – Mavericks 2

Ben

Tiens, tiens, tiens, comme on se retrouve. Un an plus tard, rien n’a changé ou presque. Même si Mickey n’est plus invité aux soirées, Kawhi et Paul vont se la (re)mettre contre Luka et KP. Logiquement, ça devrait toujours être aussi serré et on croise les doigts, les bras, et tout ce que l’on peut pour avoir droit au même spectacle que dans la bulle d’Orlando. Mais comme en 2020, la densité de l’effectif des Clippers fait flipper et les bad guys de L.A. vont encore s’occuper de faire dégoupiller le Wonder Boy sur un match ou deux. Même si Doncic a pris en expérience et qu’il ne fait que s’améliorer année après année, cela me semble encore un peu juste pour faire trébucher cette équipe des Clippers qui arrive en Playoffs avec la soif de vengeance après le 3-1 lead remonté l’an passé par les Nuggets. Au Slovène de me faire mentir ! Clippers 4 – Mavericks 2

Alex T

La même série qu’il y a un an et pourquoi pas la même finalité ? Les Clippers ont encore plus d’armes en défense pour gêner Luka Doncic (qui plantera de toute façon ses 30 pions quoiqu’il arrive) mais ils ont aussi plus de certitudes en attaque. Si le Slovène est bien pris, qui prendra le lead à Dallas ? Porzingis ? On ne sait même pas dans quel état il est en ce moment. On aime bien Josh Richardson ou Tim Hardaway Jr. (ou pas d’ailleurs) mais sur une série entière c’est un peu short quand tu dois te coltiner en plus Kawhi Leonard et Paul George. Je pense que la Luka dépendance va devenir encore plus criante dans cette série. Même en termes d’expérience, tu as beaucoup plus de garanties du côté de L.A. Les Clippers ont misé sur le chemin le plus éloigné des Lakers et ce n’est pas Dallas qui va les stopper dans la course aux Finals. Clippers 4 – Mavericks 2

Arthur

Il est très fort et pourtant, Luka Doncic n’arrivera pas à se défaire du binôme Paul George – Kawhi Leonard. Comme l’an passé, le Slovène aura ses petits moments de gloire avec du gros tir en fin de rencontre. Mais comme l’an passé, son effectif manquera cruellement de profondeur pour affronter les Nicolas Batum et autres berlingots. Alors oui, Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr. et Josh Richardson peuvent tutoyer le top niveau, mais de là à ce qu’ils le fassent tous en même temps ? Compliqué, pour ne pas dire complètement mort. Allez, la série n’a pas commencé et pourtant les Clippers ont déjà réussi leur pari le plus important, à savoir éviter LeBron et Dame. Aucun manque de respect pour Luka, simplement qu’il est encore jeune et défendable. Clippers 4 – Mavericks 2

Alex D

Bon, les Clippers et les Playoffs vous connaissez la chanson, avec le refrain signé par la FFL. Mais les Clippers devront attendre le prochain tour pour leur élimination car Kawhi et Paul George vont tordre le cou des hommes de Rick Carlisle qui, malgré un bon mois de mai, ont montré trop de faiblesses et beaucoup trop d’irrégularités cette saison pour espérer créer l’exploit. Luka va sans aucun doute nous délecter de quelques masterclass mais la bande à Nicolas Batum va passer son tour, et je ne parle pas de Monopoly. L’effectif de la deuxième équipe de Los Angeles paraît mieux armé, que ce soit à l’intérieur (Serge Ibaka > Dwight Powell, Willie Cauley-Stein et Boban Marjanovic) et à l’extérieur (pitbull Pat Beverley > tout le monde) pour gérer tranquillement cette série face à Dallas. Kawhi et PG vont chacun alterner pour que, quand l’autre s’éclipse, son copain fasse le travail pour prendre les gros tirs qui vont bien. Clippers 4 – Mavericks 1

Clément

On prend les mêmes et on recommence. Les Clippers, qui ont avancé un peu plus discrétos que l’année passée, auront à cœur de montrer que les chokes sont définitivement derrière eux et qu’il faudra compter sur eux pour tout donner dans la quête du trophée Larry O’Brien. Kawhi et PG ne vont effectivement pas s’économiser cette fois, sauf qu’en face, il y a un petit adolescent grassouillet qui répond au nom de Luka Doncic et dont on dit qu’il fait une moins bonne saison alors qu’il tourne en 27-8-8, ça vous classe un homme. L’ancien du Real Madrid aura assurément ses fulgurances qui permettront à Dallas de ne pas repartir les mains vides mais il sera malheureusement trop seul pour contrer les deux stars des Angelinos et les joueurs de métier qui arrivent en deuxième rideau. Bravo d’avance aux Mavs pour leur résistance, mais cette série sera pour les Clippers. Clippers 4 – Mavericks 2

Max

Pour le remake du premier tour de l’an dernier, je vois une confrontation semblable… au premier tour de l’an dernier. Les Mavericks sont peut-être moins séduisants qu’en 2020 et les Clippers reviennent eux avec plus de certitudes apparentes. Avec un roster 5 étoiles, la second unit des Clippers pourrait faire encore plus mal que l’an dernier, et si Tyronn Lue n’est pas le coach le plus fiable en Playoffs, il a su montrer qu’il savait composer avec cet effectif. Même si je vois un bon Luka Doncic sur cette série, je m’imagine déjà un Kawhi Leonard encore plus grand. Et très franchement, je ne vois pas quelle solution magique trouvera Carlisle face à tant de problématiques. Clippers 4 – Mavericks 1

Gustave

Les Mavs vont prendre le premier match c’est sûr, tout le monde va s’affoler, on va cracher sur les Clippers et manger dans la main de Luka. Malheureusement la magie s’arrêtera après ce premier match, LA va mettre le turbo avec un Nico Batum en mode Playoffs et des systèmes concoctés par Tyronn ‘Mastermind’ Lue pour stopper le Slovène et le letton qui n’auront pas assez de mental ou d’expérience pour contrer ça. Il n’y a pas de doutes, le spectacle va être là, mais les Clips risquent d’être trop au dessus, avec notamment une profondeur de banc supérieure aux Texans. L’équipe de Ballmer a quand même bien progressé, sa consistance et sa continuité mettront Kawhi sur une autre planète et Paul George sur un nom en P qui doit lui coller de nouveau à la peau. Clippers 4 – Mavericks 2