NBA Playoffs 2021 – Preview Clippers – Mavericks : chouette, si on voulait une revanche de la saison passée… c’était bien celle-là

Vous l’aviez TANT attendu, et le premier tour des Playoffs arrive ENFIN. Encore une série qui risque de perturber votre sommeil avec au programme des grosses stars, des équipes attendues et… une revanche puisque la confrontation entre le quatrième et le cinquième de la Conférence Ouest opposera donc les Clippers aux Mavericks. Une revanche à prendre sur l’adversaire d’un côté, une revanche à prendre sur les Playoffs de l’an dernier et sur la vie en général pour l’autre alors messieurs : LEEEEET’S GET READY TO RUMBOOOOOOOOOOOWLE !

La première image en tête lorsque l’on évoque la série de l’an dernier entre les deux franchises n’est pas la victoire des Clippers, ni la production exceptionnelle de Kawhi Leonard (32,8 points, 10,2 rebonds, 5,2 passes et 2,3 steals), mais bien la clutchitude et l’abnégation de Luka Doncic tout au long de la série. Le Slovène avait ainsi éboui la planète NBA dès ses premiers Playoffs, notamment avec ce game winner venu d’ailleurs inscrit au Game 4. Les moyennes de Luka sur la série ? 31 points, 8,7 passes et 9,8 rebonds, à 50% au tir. Stratosphérique. Mais doit-on en attendre autant de Luka cette année ?… Spoiler : oui, voire encore plus, et le new-Larry est en tout cas conscient du défi qui attend son équipe au micro de Callie Caplan.

Luka Doncic on facing the Clippers in the first round: « It’s a hell of a matchup. » — Callie Caplan (@CallieCaplan) May 17, 2021

Et de Doncic, Dallas en aura sûrement besoin. Le groupe de Rick Carlisle semble un peu moins solide qu’en 2020, peut-être bien d’ailleurs que cet effectif n’est pas parfaitement taillé pour le génial meneur mais, pourtant, mis à part quelques petits ajustements, l’effectif n’a pas subi de changements radicaux depuis un an. On peut noter tout de même le remplacement de Seth Curry par Josh Richardson, changeant quelque peu les capacités de spacing des Mavs, et ce n’est pas un détail car l’embouteillage se fait ressentir à Dallas lorsque Tim Hardaway Jr. par exemple n’est pas dans un bon soir. En parlant de maître es spacing, les Mavs ne pourront d’ailleurs pas compter sur le podcasteur vétéran J.J. Redick, blessé pour ce premier tour.

A l’inverse, ce ne sont pas les mêmes Clippers que vont devoir vaincre les Mavericks, mais une équipe plus concernée par la saison régulière et renforcée par des joueurs de banc bagués, expérimentés, ou même les deux à la fois. Le remplacement du traitre de Montrezl Harrell s’est ainsi effectué brillamment avec l’arrivée de Serge Ibaka. Apportant sa défense, son expérience et sa capacité à étirer le jeu en attaque, l’Espagnol a évidemment su parfaitement s’intégrer au collectif Angelino malgré une saison tronquée par les absences. Même remarque pour un Nicolas Batum complètement métamorphosé cette saison dans un rôle « à la Iggy » selon ses dires. Autre gros move, le remplacement de Lou Williams par… ce satané Rajon Rondo. Tyronn Lue espère voir confirmer « Playoff Rondo » dans son effectif, lui qui a déjà montré toute son importance depuis son arrivée et lui, surtout, qui a tant brillé lors dans la bulle l’an dernier. Le principal adversaire des Clippers, finalement ? Ce sera leur… mental, et c’est Kawhi Leonard en personne qui l’atteste.

« Tout se passe dans la tête maintenant (…), savoir combien sommes-nous prêts à sacrifier physiquement et mentalement durant ces Playoffs ».

Encore une fois savamment load-managé cette saison, le MVP des Finales 2014 et 2019 a ainsi raté vingt matchs cette saison, dont une bonne partie sur la fin de l’exercice en raison d’une blessure au pied. Revenu récemment, The Klaw devrait toutefois être à 100% physiquement dès ce week-end. Mais au delà des deux franchises players connus et reconnus, deux autres stars en manque de confiance seront sur le parquet : Kristaps Porzingis et Paul George. Le Letton a encore raté presque 50% de la saison, il va devoir montrer que les héritiers de Nowitzki peuvent compter sur lui et sa match-up face aux intérieurs des Clippers sera l’une des clés de la série. Les minutes le confrontant à Serge Ibaka notamment pourraient lui permettre d’éloigner le champion 2019 du cercle, à voir maintenant si la Licorne sera utilisée de temps en temps au poste 4, option potentiellement intéressante à exploiter pour Dallas. Paul George, lui, va devoir montrer les crocs pour récupérer le droit d’user son surnom de Playoff P. Et si le poste 3 des Clippers hausse enfin son niveau de jeu en postseason avec Choke City, il se pourrait que cette série… soit bien plus courte que prévu.

Chez les coachs, la couleur a été annoncée puisque Tyronn Lue notamment a eu l’occasion de s’exprimer sur cette série et rejoint globalement les paroles de son franchise player en demandant de l’intensité et de l’abnégation. T-Lue devra utiliser au mieux le nombre d’options de qualités proposé par son effectif afin de gommer son image controversée (à tort ?) car autant en défense qu’à la création, la second unit de Lue regorge de talents : Rajon Rondo, Nicolas Batum et/ou Marcus Morris, Pat Beverley, Luke Kennard… et à ce petit jeu, vigilance aussi à l’égard de… DeMarcus Cousins, car le pivot revanchard a prouvé qu’il pouvait apporter en sortie de banc et a montré, par séquence, de la qualité en début de saison chez les Rockets et sur la toute fin avec LAC. A Dallas le casting est moins prestigieux sur le banc mais Carlisle, en fin tacticien, pourrait bien donner des nœuds au cerveau de Lue. Nicolò Melli, Maxi Kleber, Josh Green ou Willie Cauley-Stein seront ainsi des profils à surveiller alors que Gérard de l’équipe Trey Burke cherchera simplement à avoir son heat-check personnalisé lorsqu’il remplacera Luka Doncic pour une trentaine de secondes.

La route pourrait être longue avant d’éventuelles finales de conférence. Le gagnant de cette série affrontera le vainqueur entre Utah et XXX avant de jouer potentiellement contre le finaliste de conférence qui pourrait bien être les Lakers. Dallas, emmené par un Doncic que l’on veut voir en mode MVP voudra créer la surprise, mais les Clippers ont une revanche à prendre sur 2020 et un titre à arracher à leurs rivaux Lakers. Et il se pourrait que Dallas paient les pots cassés de l’affront subi par la clique de Kawhi. Clippers – Mavericks, débute demain à 22:30 et l’ambiance s’annonce électrique.

Le programme de la série