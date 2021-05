Playoffs NBA 2021 : Clippers – Mavericks, la preview ! Apéro TrashTalk

8 previews en… 2 jours. C’est notre dernière folie alors accrochez-vous et dégagez un peu de temps dans vos agendas ce week-end parce qu’on a plein de choses à dire dans l’Apéro TrashTalk avant le début de ces Playoffs NBA 2021. Deux jours à teaser ce que seront vos deux ou trois prochaines semaines, et on enchaîne avec le remake de 2020 entre les Clippers et les Mavericks !

Tiens, tiens, comme on se retrouve. Souvenez-vous, il y a un an dans la bulle. Luka Doncic avait donné quelques sueurs froides aux Clippers malgré un net avantage pour les Angelinos sur le papier. Cette année ? C’est un peu pareil, sauf que le sauvageon slovène a encore pris un peu de bouteille. Cette même bouteille d’eau avec qui il faisait un flip pendant un temps-mort avant de planter un gros dagger au buzzer de la prolongation pour achever Paul George à Disney World. Alors oui, Los Angeles était passée, mais les hommes de Doc Rivers s’étaient bien fait peur. On peut s’attendre à un nouveau traitement de faveur extrêmement particulier de la défense des Clippers sur le Wonder Boy mais celui-ci devrait cette fois-ci pouvoir compter sur un Kristaps Porzingis en pleine forme pour dominer sous l’arceau et derrière l’arc. Attention, tirage loin d’être facile pour le contender basé au Staples Center qui aurait certainement aimé pouvoir se mettre en jambes plus doucement. L’avantage des deux équipes de cette série ? C’est qu’elles éviteront un éventuel duel contre les Lakers avant les Finales de Conférence.

Fauteuil, limonade fraiche, ventilo ou gros plaid selon le temps qu’il fait chez vous, et on clique sur Play, on écoute, on regarde et on commente. Allez stop, on arrête de vous donner des ordres, alors bon visionnage et à très vite pour de nouvelles aventures.