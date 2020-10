Les highlights de Rajon Rondo en postseason : au revoir Playoffs Rondo, bienvenue au « Zone Breaker »

Comme à son habitude, la NBA aime nous abreuver des highlights des joueurs les plus impactants et au menu du jour, on a le droit à du Rajon Rondo. L’ancien celte nous scotche depuis le début des Playoffs et se présente en véritable facteur X pour ces Finales NBA. Un statut qu’il a déjà assumé aux tours précédents avec succès.

Depuis 2-3 ans déjà, Rajon Rondo est de plus en plus raillé par bon nombre de fans. Trop vieux, trop mauvais shooteur, incapable de jouer sans ballon et moins bon défensivement que dans le passé font partie des phrases qu’on pouvait trouver facilement en matant Twitter entre deux temps-morts. Toujours est-il que depuis le début de ses Playoffs 2020 (il a raté le premier tour sur blessure), on ne voit plus grand monde l’ouvrir sur le maître du puissance 4. Excellent playmaker en relais de LeBron, bon en défense et SURTOUT efficace de loin, Rajon Rondo fait la pluie et le beau temps chez les Lakers. Son jeu sur pick-and-roll (Dwight Howard, AD et Javale peuvent lui dire merci à chaque match), son adresse au tir (presque 45% du parking !) et sa vision du jeu (plus de sept passes décisives en sortie de banc !) sont notamment un gros problème pour la défense de zone du Heat lors de ces Finales. Los Angeles se cherchait une troisième star, ils ne savaient pas qu’ils avaient juste besoin d’un vieux briscard à l’air patibulaire en facteur X.

Plus encore que son apport sur le terrain, c’est aussi en leader de groupe et en mentor que Rajon Rondo brille chez les Purple and Gold. Anthony Davis le répète à qui veut l’entendre, le meneur le pousse constamment dans ses retranchements pour viser plus haut. LeBron James ? Il a récemment loué tout le QI basket de son coéquipier et expliqué qu’il faisait partie des joueurs à emmener à la guerre pour gratter une bague. Des propos retranscrits par Clutch Points.

« Ces moments n’arrivent pas souvent. Cela fait une décennie qu’il n’a pas été en Finale. Je pense qu’il savoure ce moment, mais aussi qu’il joue au jeu qu’il aime tant avec intelligence, détermination et de la manière d’un champion ».

Le compliment est signé du King et il est mérité. Dix ans après sa dernière apparition en finale et douze ans après son seul titre en carrière, Rajon Rondo est peut-être sur le point de récupérer sa deuxième bagouze. Un titre sous forme de rédemption pour celui qu’on a longtemps cru en perdition.

