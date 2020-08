Le Jazz se défait des Nuggets 124-105 et égalise à 1-1 : victoire gratuite contre adversaire qui s’en tape, ça ne fait jamais de mal

Malgré un énorme carton de Donovan Mitchell au Game 1, le Jazz n’avait pas réussi à s’imposer. Comment entrevoir alors une simple victoire de Utah quand même le mec le plus chaud du groupe n’arrive pas à faire la différence alors qu’il est en feu ? Tout simplement en faisant tourner cette balle, et en profitant d’un adversaire qui n’en avait pas grand chose à faire. Logique implacable.

Hey les Nuggets, c’était pas un entraînement là, c’était le deuxième match du premier tour des Playoffs 2020 de la National Basketball Association, au cas où vous auriez zappé. Spoiler : les mecs ont du clairement oublier qu’il y avait un autre enjeu que celui d’aller s’exploser le bide au buffet d’après-match. Attention hein, on n’enlève rien à la perf du Jazz, mais… sérieux ? Genre vous êtes capable de mettre un stop à la troisième performance all-time en matière de points marqués en Playoffs au Game 1, sans broncher en plus, et là vous nous pondez une bouse de niveau fin de pré-saison ? Pas correct ça, heureusement que c’était pas à 3h du mat’ parce que sinon on vous blacklistait clairement de nos matchs à regarder. Parce qu’on l’a senti dès le début que la bande du Joker n’avait pas tellement envie de se fatiguer à jouer au basket. Pas concernés, pas d’envie, bah restez chez vous les gars. Et puisque vous ne voulez pas y mettre du vôtre, alors nous non plus, donc on ne parlera plus de vous d’ici la fin de ce papier, toc. Ah oui, le score à la mi-temps : 61 – 48 Utah, le Jazz fait le travail face à ceux dont on ne doit plus prononcer le nom.

On reprend donc avec ce groupe du Jazz qui a montré de belles choses, derrière une feuille de match beaucoup plus partagée que la fois dernière. Bien sûr, Donovan Mitchell ne nous a pas proposé moins que ce que l’on attendait de lui et finit à 30 points et 8 passes, propre et sans bavure, et il s’est même permis de faire des choses pas trop propres dans le troisième quart. Toujours est-il que derrière lui, a peu près tout le monde s’est aussi permis d’y aller de sa droite dans la figure d’un adversaire déjà bien assommé avant le début de la partie, à l’image notamment de Jordan Clarkson, qui finit à 26 pions. On en demande forcément plus, parce que si les homme de Quin Snyder font preuve de cette rigueur sur les prochaines rencontres, ils auront largement de quoi répondre à une équipe un peu plus motivée que celle qui s’est présentée ce soir. Allez, on fait une exception à ce qu’on s’était dit plus haut pour saluer la belle soirée de Michael Porter Jr. avec ses 28 points et ses 6 rebonds, dommage que ses copains aient semblé plus chaud pour un water polo que pour un basket. En même temps pas étonnant, vu qu’à Denver sortir en maillot de bain suffit pour chopper plusieurs années d’un rhume ininterrompu. Ça peut donc sembler logique que les bougres aient envie de se taper des délires à la piscine, mais la prochaine fois ne faites pas la gueule parce que votre concours de vitesse dans le toboggan tombe à l’eau. Enfin bref, victoire sans appel du Jazz 124-105, et c’est pas cher payé puisque c’est gratuit.

Allez, on va mettre ça sur le compte de la fatigue, ou de la flemme. Il faut relativiser, tous les matchs de Playoffs ne peuvent pas être fantastiques. Néanmoins, on envoie nos félicitations au Jazz, même si ça aurait été certainement plus dur face à la Berrichonne de Châteauroux. Retour à 1-1, suite du feuilleton vendredi soir, enfin si tout le monde en à envie.