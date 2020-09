Preview de la série Clippers – Nuggets : après la remontada, nouveau gros challenge pour les Pépites

Auteurs d’une grosse remontada face au Jazz lors du premier tour des Playoffs, les Nuggets de Jamal Murray et Nikola Jokic vont désormais devoir se coltiner l’un des grands favoris pour le titre, les Clippers. Kawhi Leonard et ses copains ont fait le boulot pour battre Dallas après le show Luka Doncic, et ils auront à cœur de remettre le couvert face à un adversaire qu’ils ont dominé lors des deux dernières confrontations.

28 février 2020. Ça remonte, mais c’était bien cette saison. Ce jour-là, les Clippers ont peut-être joué leur meilleur match de toute la campagne 2019-20. Face à eux, il y avait les Nuggets, incapables de rivaliser et s’inclinant finalement sur le score très lourd de 132-103. Les hommes de Doc Rivers étaient au complet, sérieux et appliqués des deux côtés du terrain, avec une impression de domination assez flippante. Depuis, beaucoup de choses ont évidemment changé en ce bas monde. Également vainqueurs des Nuggets dans la bulle en fin de régulière, les Clippers n’ont pas encore retrouvé leur meilleur niveau. Ils ont connu quelques trous d’air face aux Mavericks et leur génie Luka Doncic, mais ils ont tout de même réussi à mettre les points sur les i avec deux victoires assez convaincantes pour conclure la série. Une série qui symbolise finalement assez bien la saison des Clips. Ça gagne, ça peut faire la différence en attaque comme en défense grâce au talent, Kawhi Leonard en patron, mais aussi de l’irrégularité qui coûte des matchs, avec des absences qui comptent comme celle de Patrick Beverley et un Montrezl Harrell dans le dur après avoir quitté la bulle. Vous ajoutez à ça une petite dose de controverse (salut Marcus), un climat global tendu et ça donne un premier tour loin d’être tranquille pour les Angelinos.

Cependant, les Clippers sont bien là, soudés et quasiment au complet. Pat Bev devrait revenir à un moment ou à un autre, et Los Angeles aura besoin de son côté pitbull pour rentrer dans le lard de Jamal Murray, qui reste sur une série énorme face au Jazz. Avec Kawhi Leonard et Paul George, les Clips ont de nombreuses armes défensives pour limiter Murray et l’attaque de Denver, mais Patoche ne sera pas de trop. On peut s’attendre à une série difficile pour Jamal, un peu à bout de souffle lors du Game 7 contre Utah, et c’est pourquoi Nikola Jokic devra jouer à un niveau de MVP pour que les Nuggets aient au moins une chance de rivaliser contre la grosse équipe californienne. Le renfort nommé Gary Harris a fait un bien fou à la défense de Denver, beaucoup plus respectable depuis son retour de blessure, lui qui s’est notamment montré décisif lors du Game 7 avec une interception sur Donovan Mitchell dans les dernières secondes. Les Nuggets compteront une nouvelle fois sur lui pour ralentir l’attaque adverse, l’absence de Will Barton risque cependant de peser et il faudra que des joueurs comme Jerami Grant et Torrey Craig fassent le taf en défense contre Kawhi Leonard, Paul George et Cie. En clair, les Nuggets sont face à une montagne. Ils ont montré contre Utah qu’ils avaient du cœur, il en faudra beaucoup contre les Clippers. Du cœur, et plein d’autres choses encore.

« On a un gros challenge devant nous. Ils ont de grands défenseurs. Lors de notre dernier affrontement, ils nous sont rentrés dedans. Ils sont très physiques. Avec un tel matchup, nous sommes servis. Et le Game 1 arrive très vite. » – Mike Malone, coach de Denver via The Athletic

Clippers – Nuggets, le deuxième contre le troisième de la Conférence Ouest, mais l’impression quand même qu’il faudrait un alignement des planètes pour voir Denver ressortir vainqueur de cette série. Kawhi Leonard et les siens devraient continuer à monter en puissance, et les Pépites sortent juste d’un combat de sept matchs, alors ça s’annonce quand même compliqué pour le Joker et sa bande.

Le programme de la série