Clippers – Nuggets, les pronostics de la rédaction : étonnamment, on a plus confiance en Kawhi Leonard qu’en Jamal Murray

C’est la tradition, tous les ans chaque série de Playoffs a droit à ses pronostics maisons. Parfois cela démontre toute notre expertise, alors qu’à d’autres occasions le monde se demande bien pourquoi certains nous appellent « spécialistes ». 2020 ne déroge pas à la règle, alors on se mouille sans plus attendre, et on vous invite à en faire de même.

Ben : Clippers – 4-2

Non seulement les Nuggets risquent d’être un peu fatigués après cette folle Murraymontada face au Jazz mais on monte encore d’un étage avec les Clippers. Kawhi Leonard est dans son élément et il arrive en Playoffs plus frais que jamais, Paul George doit encore commencer sa post-saison et s’il y a bien un banc pour répondre à la profondeur d’effectif de Denver c’est celui des Angelinos. Nikola Jokic et compagnie vont tout donner mais comme l’année dernière ça risque d’être à nouveau trop court pour se hisser en FDC. Le derby de Los Angeles au sommet de la Conférence Ouest, on y va tout droit messieurs dames !

Nicolas M. : Clippers – 4-1

Une opposition entre le deuxième et le troisième de l’Ouest, mais j’ai l’impression que cette série tournera assez nettement en faveur des Clippers. Los Angeles a connu des hauts et des bas contre Dallas mais a fini par s’imposer sans trembler, tandis que les Nuggets sont revenus de nulle part face à Utah grâce notamment à un très grand Jamal Murray. Ce dernier va être confronté à de sacrés chiens de garde sur cette série, je pense qu’il sera bien limité et sans un duo Murray – Jokic au top, ça sera compliqué. De plus, après un combat de sept matchs, ça risque de peser lourd dans les jambes, surtout quand vous rencontrez l’équipe qui est peut-être la plus profonde de la NBA. Le retour de Gary Harris fait beaucoup de bien à Denver mais en face, c’est extrêmement talentueux et Kawhi Leonard est en mode machine de guerre en ce moment. Donc je vois une qualif de Los Angeles avec la maîtrise.

Giovanni : Clippers – 4-2

Au delà du fait que les Nuggets arriveront dans cette série avec un peu moins de fraîcheur que les Clippers, je pense que le delta entre les deux franchises est un peu large pour nous offrir une série serrée. J’en mets deux quand même aux Nuggets car le retour de Gary Harris couplé à la présence de Torrey Craig offre de belles garanties défensives à Denver, mais globalement les Clippers sont bien mieux armés en défense et en attaque. Nikola Jokic pourrait faire péter une série all-time car personne à LA. ne peut défendre sur lui, mais il en sera peut-être autrement pour un Jamal Murray qui sera ciblé par les chiens de garde de Doc Rivers. De tout façon Kawhi est beaucoup trop fort et, même en dilettante comme ils nous ont habitué, même avec un duo PG / Lou Will un peu inconstant, les Clippers devraient passer sans trop d’encombre cette série.

Antoine : Clippers – 4-1

Les Nuggets y sont arrivés. Au bout du Game 7 contre le Jazz, ils ont décroché leur ticket pour les demi finales de conf, mais cette fois-ci ce sera une autre paire de manche. Les Nuggets n’auront pas le droit à l’erreur contre l’armada de L.A.. Si Jamal Murray a fait une série magnifique contre Utah, j’avoue avoir du mal à le voir réitérer des perfs à 50 points sur Pat Bev, Paul George et Kawhi. Jokic n’aura pas le champ libre contre Zubac et Harrell dans la raquette, et surtout, qui va stopper Kawhi… ? Il est simplement injouable depuis le début des Playoffs et j’aime bien Jerami Grant et Gary Harris mais bon… voilà quoi. Pour moi, les Clippers auront la mainmise sur la série et Mike Malone va devoir cravacher pour trouver les bons ajustements et se donner une chance. 4-1 Clips, et rendez vous en Finales de conf pour la bande à Kawhi.

Nicolas V. : Clippers – 4-2

Allez, on a eu le droit à une PURE série entre les Nuggets et le Jazz, qui a pris une remontada des potes de Murray dont on pensait que seul le PSG avait le secret. En attendant, pour ces demi-finales de conférence, ce sont bien les Clippers qui se pointent face à Denver, et ça devrait être une toute autre histoire pour les joueurs du Colorado. Alors oui, Jamal est all time depuis 15 jours, Jokić a eu des passages bien flippants, mais les Voiliers sont d’une toute autre intensité en matière de défense, avec tout le respect que j’ai pour Utah. Kawhi a discrètement posé un 32/10/5 de moyenne contre les Mavericks, et ça ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. On attend un sursaut de Paul George en matière de régularité, même s’il a bien montré de quoi il était capable quand il est en forme. Derrière ? Une bande de chiens de garde qui auront pour unique mission d’étouffer la bande de Mike Malone offensivement. Trop dur pour Nikola et compagnie, qui ne prendront pas plus de deux matchs et finiront malheureusement en Happy Meal contre L.A.

Leo : Clippers – 4-3

Les Clippers ont écarté les Mav’s sans dominer. PG-13, Montrezl Harrell et Lou Will n’ont pas activé le mode Playoffs et Pat’ Bev’ a passé la série sur le banc. Mais que le chien de garde des Clipp’s revienne ou non, cette série sera de toute façon un vrai test pour Jamal Murray qui va devoir continuer à assurer si les Nuggets veulent aller plus loin. Mais les espoirs de Denver ne se résument pas au canadien, le roster est bien plus profond que celui de Dallas et Jokic a les armes pour faire mal aux Clippers. Après une série de haut niveau face à Rudy Gobert, difficile d’imaginer les intérieurs de L.A. réussir à stopper le Serbe qui a puni le Jazz en attaque, notamment à trois points. Kawhi et ses copains devraient logiquement s’imposer mais attention à ne pas trop anticiper les Finales de conférence. Les Nuggets sont mal rentrés dans leur Playoffs mais ont bien redressé la barre et sont sur une dynamique positive après l’euphorie du Game 7. Ça devrait être assez pour pousser les Clippers en six ou sept matchs, mais difficile de les voir passer ce tour.

Alexandre T. : Clippers – 4-2

Quelle galère pour pronostiquer cette affiche ! Sur le papier, L.A a clairement l’avantage en termes d’effectif, de puissance de feu ou même d’expérience. Néanmoins, Denver a prouvé qu’il fallait compter sur eux lorsque ça se corse et ça devrait être une série bien piquante. Mike Malone va cherchait à alimenter sa raquette au maximum puisque c’est le talon d’Achille des Clippers cette saison. Spoiler alerte : grosses stats à venir pour Niko Jokic. De l’autre côté Jamal Murray va vite se rendre compte que la défense de périmètre de L.A n’a rien à voir avec celle d’Utah. Si le Joker se retrouve trop seul au scoring, on pourrait vite voir les Clippers se détacher dans ce duel. A voir aussi si les efforts des hommes du Colorado pour recoller au premier tour ne vont pas jouer sur leurs jambes, surtout si la série s’éternise.