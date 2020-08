Milwaukee termine Orlando en 5 matchs : victoire 118-104, Giannis et sa bande retrouveront Miami en demi-finale

Il n’y a pas eu de surprise ni de miracle venant du Magic, ce samedi soir à Orlando. Pour le cinquième match de la série face aux Bucks, Evan Fournier et ses potes ont dû déposer leurs armes : Milwaukee s’impose (118-104), remporte la série, et affrontera désormais Miami en demi-finale des Playoffs. Hashtag immanquable.

Une petite frayeur, allez, une micro-frayeur et puis s’en vont. Il aura fallu un sursaut dans les cinq dernières minutes du match pour que les hommes de Mike Budenholzer terminent leur série proprement, les minutes sans Giannis sur le terrain se transformant en purée de basket pour bébé. Milwaukee démarrait pourtant assez bien la rencontre, défendant durement et forçant le Magic à commettre de nombreuses erreurs en attaque. Sans laisser Nikola Vucevic prendre confiance en attaque, les Bucks savaient très bien que la soirée allait être longue pour Orlando. Une réaction de Terrence Ross, quelques buckets de DJ Augustin, mais pas de quoi secouer le numéro 1 de la Conférence Est qui savait très bien quel était l’objectif à remplir ce soir : prendre son ticket pour les demi-finales à l’Est, et scouter le Heat avec un jus d’orange ce dimanche. Sans surprise, on a retrouvé Antetokounmpo dans ses oeuvres (28 points et 17 rebonds en 28 minutes), mais aussi Khris Middleton (21 points) et l’excellent apport de Marvin Williams qui a cette fois claqué les ficelles plutôt que les fesses de James Ennis (12 points). C’est le vétéran, notamment, qui rentrait le dernier shoot ‘couvercle’, celui qui refermait les espoirs d’Orlando dans le money-time de ce Game 5. Pas de surprises donc, ni dans le résultat final de cette série ni dans la demi-finale que l’on aura dès ce lundi. Bucks versus Heat, c’était l’affiche tantatendu de ce second round. S’il y aura évidemment besoin de quelques heures et une bonne serviette humide sur la nuque pour aborder ce duel avec sérénité, l’impatience est palpable chez les joueurs comme les fans. On parle de deux équipes qui ne lâcheront rien, défendront dur et pourront certainement se mettre sur la gueule s’il le faut.

Côté Orlando, de la déception certes sur cette série qui avait démarré avec de chouettes espoirs, mais pas de quoi imaginer un exploit non plus. Sans pouvoir compter sur Aaron Gordon, Jonathan Isaac ou Blanche-Neige, les copains de Disney World ne pouvaient pas rivaliser avec les leaders de leur conférence. On notera évidemment la série très compliquée d’Evan Fournier, qui a été plus d’une fois dans la poche de Wes Matthews et des défenseurs extérieurs de Milwaukee, mais aussi le manque de créativité offensive dont fait part Steve Clifford, un sujet qui a été déjà mis plus d’une fois sur la table. Ceci étant dit, au-delà de ces considérations purement basket, cette journée n’était pas marquée par une dynamique d’enthousiasme sportif. Entre les événements et décès de cette semaine, c’est dans un mood particulièrement morose que cette première rencontre de reprise démarrait. La NBA avait fait le nécessaire, avec un moment de silence prévu notamment pour Cliff Robinson, Lute Olson et l’acteur Chadwick Boseman, mais il fallait surtout relancer la machine après une interruption sacrément chargée en émotions. Pas facile pour tout le monde, des commentateurs aux arbitres en passant par les entraîneurs et les joueurs, chacun y a mis du sien et il faudra se faire à cette sorte de deuxième reprise qui va prendre plusieurs jours. En attendant les performances et interventions de plusieurs stars attendues au tournant, la NBA reprend ses droits et son flow avec ses Playoffs ce weekend. Tout ce qu’on espère, c’est que la folie du weekend dernier reviendra dans un cadre plus chaleureux et moins troublant. Car oui, même si pour la plupart des gens cela peut sembler fou, le tir au buzzer de Luka Doncic face aux Clippers a eu lieu il y a six jours.

La NBA est de retour, phrase qu’on ne pensait pas écrire une nouvelle fois. Mais c’est ainsi, et c’est tant mieux. Toute la famille basket du côté d’Orlando reprend le boulot, avec un peu d’amertume en fond sonore mais quelques ballons qui rebondissent également. Les Bucks ont de quoi s’occuper, il y a Miami à défier dès ce lundi et le basket à remettre autant que possible au centre de leurs motivations.