Lakers – Nuggets, les pronostics de la rédaction : L.A. fait quasiment l’unanimité, Denver va encore s’amuser à nous donner tort

C’est la tradition, tous les ans chaque série de Playoffs a droit à ses pronostics maisons. Parfois cela démontre toute notre expertise, alors qu’à d’autres occasions le monde se demande bien pourquoi certains nous appellent « spécialistes ». 2020 ne déroge pas à la règle, alors on se mouille sans plus attendre, et on vous invite à en faire de même.

Ben : Lakers – 4-2

Les Angelinos sont prévenus, il faudra finir le boulot et achever la bête tant qu’il est encore temps. On pourrait être tenté de dire que plus la série va durer et plus les Nuggets commenceront à faire douter L.A. compte tenu du scénario des tours précédents mais les montagnards risquent de payer leurs deux séries à rallonge alors que les Lakers ont eu le temps de se reposer un peu. En bref, si LeBron et ses potes respectent leurs adversaires, les Finales leur tendent les bras mais attention à ce groupe soudé qui est déjà revenu de l’enfer à deux reprises. Le Joker et Jamal Murray sont déjà des raisons suffisantes pour offrir deux victoires à Denver dans cette série mais au-delà on appellera quand même ça du bonus.

Nicolas M. : Lakers – 4-2

On attendait la grande bataille de Los Angeles, c’est finalement Denver que les Lakers affronteront en Finale de Conférence Ouest. Vu le parcours des Nuggets, j’étais à deux doigts de partir sur un 4-3 Denver après avoir été mené 3-1, mais finalement je pense que la bande à LeBron va mettre fin à la belle aventure des Pépites. Contrairement aux Clippers, les Lakers ont vraiment trouvé leur collectif sur ces Playoffs et possèdent du monde dans la raquette pour tenter de limiter Nikola Jokic (Anthony Davis, JaVale McGee, Dwight Howard). La défense de Los Angeles est globalement impressionnante et réussira à mon avis à mettre en difficulté l’attaque de Denver malgré le niveau de jeu du Joker et de Jamal Murray sur cette postseason. Si les hommes de Mike Malone ne lâcheront rien, je pense que les Lakers prendront le dessus en 6 sous l’impulsion du King et d’Anthony Davis, retrouvant ainsi les Finales NBA pour la première fois depuis 2010.

Alexandre : Lakers – 4-2

Le respect pour ce que les Nuggets viennent de faire au Jazz et surtout aux Clippers est immense. Mais battre ces Lakers va être encore un tout autre challenge. Il va leur falloir démarrer la série de meilleure manière que les deux précédentes, profiter du relatif manque de rythme des Angelinos et prendre le match 1. Ensuite, il leur faudra éviter de subir les ajustements de Vogel, LeBron et compagnie. Le rythme sera également une donnée cruciale.

Mais au final, malgré tout le talent dont dispose les Nuggets, ces Lakers semblent mieux armés. Ils ont le talent de LeBron et AD. Ils ont l’expérience, beaucoup de confiance, une détermination à réussir quelque chose de grand. Bref, les Lakers sont favoris ET sont prévenus de ce que Denver peut faire.

Antoine : Lakers – 4-2

C’est une série magnifique qui s’annonce entre les deux meilleures équipes de l’Ouest. Mais au bout je vois les Lakers s’imposer avec sérieux. Pour plusieurs raisons. LeBron et AD sont ultra concentrés depuis le début de la campagne et l’équipe est solide et solidaire (pas comme les voisins de pallier). De plus, même si ça n’enlève rien à l’exploit des Nuggets, leur remontée contre les Clippers a aussi été possible grâce au choke intersidéral de ces derniers. Et je ne vois pas les Gens du lac craquer comme ça. En cas de coup dur, LeBron pourra taper du poing sur la table et remettre tout le monde dedans, il est le genre de leader vocal qu’il manquait aux Clipps. Et puis les Lakers ont un coach qui sait s’adapter un minimum, n’est ce pas Doc ? Finalement, les Nuggets ont du talent et ne se laisseront pas faire mais je vois les Angelinos assumer leur statut de favoris et passer en finale, il y a la mémoire du mamba à honorer.

Leo : Nuggets – 4-3

All-in sur Denver. On écoute le cœur, puisque la raison n’a plus sa place dans cette campagne insensée des Nuggets. Les Lakers arrivent reposés, mais sans avoir connu d’adversité depuis un mois. Portland et Houston étaient dépourvus de solution face au duo LeBron/AD là où les Nuggets ont appris à défendre collectivement au fil de ces Playoffs et possèdent quelques défenseurs polyvalents, sans doute un peu sous-cotés. Comme depuis le début de ces Playoffs, il va falloir compter sur Murray & Jokic pour sortir Denver de sales situations face au boss finale de la Conférence. Mais en mission collective, les role players aussi devront répondre présents contre une défense qui ciblera forcément le duo en forme : plus de justesse dans les choix pour MPJ, plus d’adresse longue distance pour Jerami Grant et globalement plus d’implication offensive pour les seconds couteaux. Une mission tout à fait possible mais compliquée attend les Nuggets puisque les Lakers ont ce que les Clippers n’ont pas réussi à trouver : des leaders vocaux. Le genre de mecs qui ne chokeront ni des avances de 20 points, ni trois matchs couperets de suite. Les Nuggets peuvent le faire mais ne peuvent sans doute pas se permettre d’être dos au mur cette fois.