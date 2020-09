Preview Lakers – Nuggets, Game 1 : pas de derby de Los Angeles mais un premier duel entre les deux meilleurs duos de ces Playoffs

Lancement de la Finale de Conférence à l’Ouest cette nuit à 3h du matin ! Après quasiment une semaine de bronzette, les Lakers retrouvent les Nuggets, toujours en slip après leur deuxième comeback face aux Clippers.

Alors qu’à l’Est, le Heat est déjà à mi-chemin après sa deuxième victoire sur les Celtics, la Conférence Ouest s’apprête à enclencher le mode Finale de Conférence à son tour. Lakers et Nuggets se retrouvent sur l’avant-dernière marche pour la première fois depuis 2009, lorsque les deux franchises s’étaient déjà affrontées pour déterminer le patron à l’Ouest. Pas vraiment de points communs entre les époques si ce n’est la présence du GOAT, J.R. Smith. Gérard a changé de camp et a un peu vieilli, mais il sera bien là dans cette Finale de Conférence, la sixième de sa carrière. Et rien que pour ça, on applaudit. Hommage au Henny God terminé, on ne fera pas de focus sur Gérard, puisqu’à moins de voir le match prendre des allures de blowout (et on ne le conseille pas vraiment aux Lakers vu l’adversaire), peu de chances de le voir sur le terrain. Il y aura tout de même du beau monde sur le parquet à partir de 3h du matin avec d’un côté le duo le plus effrayant de la Ligue, Anthony Davis – LeBron James, et de l’autre le duo le plus rafraîchissant de ces Playoffs, Kawhi – PG13 Nikola Jokic – Jamal Murray. Même si les Lakers font office de grands favoris dans cette Finale de Conf’, les Nuggets ont probablement plus faim que jamais après leur double comeback historique.

Allez, petit tour quotidien à l’infirmerie : rien de nouveau pour les Nuggets, Will Barton continue sa rééducation hors de la bulle et on n’a toujours pas de date de retour pour The Thrill. Pour les Californiens, trois joueurs à surveiller : Dion Waiters est doubtful (aine), Rajon Rondo questionnable (dos) et LeBron probable. Les fans des Lakers doivent être soulagés que ça ne soit pas l’inverse, et le King sera évidemment en tenue cette nuit. On gardera un œil sur l’injury report jusqu’à 3h du matin tout de même, puisque l’absence de Playoffs Rondo pourrait être dommageable pour les Purple and Gold. Le meneur a donné de sacrés coups de main face aux Rockets et pourrait s’avérer utile pour contenir Jamal Murray, dont le penchant pour la pyromanie a ressurgi lors du Game 7 face aux Clippers. On observera aussi attentivement le Joker et le traitement qui lui sera réservé par les Lakers puisque Frank Vogel a annoncé vouloir ressortir ses pivots du grenier pour l’occasion.

Les deux derniers survivants de l’Ouest sont prêts à partir au combat afin de décrocher une place en Finales NBA. Qui des Lakers ou des Nuggets entreront le mieux dans cette série ? Premier élément de réponse à partir de 3h, mais on vous conseille de rester jusqu’au bout même si les Lakers sont à +20 à la mi-temps, on sait jamais…