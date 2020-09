Les Lakers vont ressortir leurs pivots contre les Nuggets : Nikola Jokic serait donc plus impressionnant que P.J. Tucker ?

Renvoyés sur le banc face au micro-ball des Rockets, JaVale McGee et Dwight Howard devraient faire leur retour dans la rotation face aux Nuggets de Nikola Jokic. Une grosse mission défensive attend donc les pivots des Lakers après avoir passé les demies de conf’ sur le banc.

On connaît désormais l’affiche de la Finale de Conférence Ouest et les Nuggets affronteront donc les Lakers après leur nouveau comeback face à l’autre équipe de Los Angeles. Pas de derby californien donc et le coaching staff des Purple and Gold a sans doute dû modifier son scouting report pour se préparer à affronter le meilleur pivot actuel de la Ligue. Monstrueux en demies de conf’ (24,4 points, 13,4 rebonds, 6,6 passes décisives à 51,5% aux tirs et 39,5% à 3-points), Nikola Jokic a martyrisé les intérieurs des Clippers. Une série de très haut niveau de la part du Serbe qui a permis à Denver de s’imposer en sept matchs. Face aux autres Angelinos, ça sera une autre paire de manches pour le Joker qui devra faire face à Anthony Davis, mais aussi à JaVale McGee et Dwight Howard, mis au frigo face au micro-ball des Rockets. Frank Vogel a confirmé à ESPN que ses deux pivots devraient faire leur retour dans la rotation pour les Finales de Conférence.

« Le Joker est un joueur unique au monde et même dans l’histoire de la Ligue au poste de pivot. Il peut vous faire mal de toutes les manières possibles : à 3-points, au poste et évidemment avec son jeu de passe. Ça rend cette série différente, bien différente même, dans la façon dont nous allons utiliser nos pivots. Sans rentrer dans les détails, nous allons être les Lakers que nous avons été toute l’année. Nous nous sommes adaptés au small ball la série précédente mais je m’attends à ce que l’on retrouve notre forme habituelle. »

Face aux Rockets, JaVale McGee n’avait joué que 31 minutes au total alors que Dwight Howard a dû se contenter de deux petits matchs pour 16 minutes dans cette série. On s’attend donc à ce que Frank Vogel redonne des responsabilités à ses pivots après leur sieste face aux Rockets. Un retour aux Lakers version saison régulière donc, eux qui avaient posé de sérieux problèmes au Joker. En quatre matchs face aux Californiens cette saison, Jokic tournait à 16,3 points, 5,8 rebonds et 5,8 passes, des chiffres bien en dessous de ses moyennes habituelles. Frank Vogel a sans doute bien observé la série du Joker et va envoyer toutes ses armes pour tenter de le ralentir. Nouvelle mission donc pour Nikola Jokic, qui va devoir continuer ses Playoffs de haut niveau si les Nuggets veulent avoir une chance de décrocher une place en Finale NBA.

Les Lakers vont compter sur leur big men pour ralentir le meilleur pivot de la Ligue. À une marche des Finales NBA, les ajustements ne font que commencer et on se donne rendez-vous demain pour voir si le Joker est toujours en mode all-time.

Source texte : ESPN