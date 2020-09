Kevin Durant pense que Caris LeVert peut être la troisième star des Nets : et Timothé Luwawu-Cabarrot dans tout ça ?

Invité sur le podcast de J.J. Redick, Kevin Durant pense que le troisième membre du big three est déjà à Brooklyn. Caris LeVert, qui sort de sa meilleure saison en carrière à été adoubé par KD himself, qui voit en lui l’autre star des Nets. De quoi responsabiliser l’arrière pour préparer au mieux la conquête du titre.

On l’a presque déjà oublié, mais les Nets étaient bien là dans ces Playoffs 2020. Sweepés au premier tour par les Raptors, les joueurs de Brooklyn ont clôturé logiquement cette saison de transition avant de passer aux choses sérieuses. Exit les intérimaires, avec les retours de Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets vont passer à la vitesse supérieure avec une ambition claire : jouer le titre dès la saison prochaine. Avec Durantula, Uncle Drew, l’arrivée de Steve Nash, mais aussi Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen et DeAndre Jordan, Brooklyn possède une base solide et excitante pour la saison prochaine. Fini les rumeurs autour de l’arrivée d’une nouvelle superstar, KD semble convaincu que le futur membre du big three des Nets est déjà à la maison. Invité sur le podcast de J.J. Redick, The Old Man and the Three, le MVP des Finales 2017 et 2018 en a profité pour adouber Caris LeVert, dont il apprécie la polyvalence offensive.

« Je pense que Caris est le gars parfait pour nous. Chaque soir il peut être notre meilleur scoreur ou notre meilleur passeur, il peut contrôler notre attaque, on peut jouer sur lui au poste pour profiter d’une match-up. Il a les qualités pour tout faire sur un terrain de basket. Dans notre équipe, on joue de manière altruiste et on a des gars qui savent jouer sans ballon donc chaque soir, n’importe qui peut être la star. »

DeAndre Jordan, arrivé l’été dernier pour être le troisième larron du nouveau visage des Nets mais vieillissant, appréciera. Une prédiction à prendre avec des pincettes tout de même puisque l’ailier des Nets voyait une Finale NBA entre Clippers et Bucks cette saison. Pas vraiment le nez fin le KD donc, mais on espère pour Caris que le double champion NBA verra juste cette fois. Auteur d’une saison solide (18,7 points, 4,4 passes, 4,2 rebonds à 42,5% au tir et 36,4% à 3-points), l’arrière des Nets a passé un cap et apportera de la diversité en attaque aux côtés des deux All-Stars. Une décla’ qui pose quand même question pour Spencer Dinwiddie. Quel rôle dans cette équipe pour le combo guard des Nets ? Un temps considéré pour le All-Star Game avec sa grosse saison offensive, son profil de ball-handler scoreur mais pas forcément efficace à longue distance ne trouve pas vraiment sa place aux côtés de KD, Kyrie et LeVert. Il devra sans doute accepter de sortir du banc… à moins qu’il ne fasse ses valises d’ici le début de saison ?

Un bel hommage pour Caris LeVert qui sort d’une saison solide et d’une courte campagne de Playoffs en tant que leader. L’arrière risque désormais d’avoir un vrai rôle dans une équipe avec des ambitions très élevées la saison prochaine et il va falloir assurer.

Source texte : The Old Man and the Three via RealGM