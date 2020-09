Les Sixers seraient chauds sur Mike D’Antoni : un amoureux du small ball pour diriger une équipe de grands, bonjour la logique

Les Sixers ont foiré en Playoffs. Idem pour les Rockets. Résultat, Philly cherche un coach pour remplacer Brett Brown, et Mike D’Antoni a décidé de passer à autre chose après quatre saisons dans le Texas. Un enchaînement d’événements qui pourrait envoyer MDA chez Joel Embiid et Ben Simmons.

Alors que son nom circulait pas mal du côté d’Indiana récemment, c’est finalement à Philadelphie qu’on pourrait retrouver Mike D’Antoni à partir de la saison prochaine. En effet, d’après Keith Pompey, qui bosse pour le Philadelphia Inquirer, ça chaufferait entre les Sixers et l’ancien coach des Rockets. Même si Billy Donovan (ancien entraîneur du Thunder) et Tyronn Lue (assistant de Doc Rivers aux Clippers) font aussi partie des candidats sérieux à la succession de Brett Brown, MDA serait le grand favori. Les trois devraient bientôt rendre visite aux proprios de la franchise pour un entretien, avec D’Antoni en pole position. Si une source proche des Sixers indique que rien n’est joué pour le moment, une autre source de la Ligue pense que le job ira à Mike sauf cataclysme. Il faudra évidemment surveiller ça de près dans les jours qui viennent, mais c’est un dossier qui prend donc de plus en plus d’ampleur. L’intérêt des Sixers à l’égard de Mike D’Antoni aurait fait réfléchir ce dernier alors que les Pacers semblaient en passe de le recruter, et on a aussi entendu des rumeurs parlant d’une éventuelle arrivée de MDA chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. En comparaison à Philadelphie, ces équipes-là semblent mieux correspondre à la philosophie de Mike, en particulier les Pels. Car honnêtement, on a un peu du mal à comprendre le délire que représente une potentielle association Sixers – D’Antoni.

Réputé évidemment pour son jeu rapide, son amour du 3-points et son small ball, qu’il a poussé à l’extrême aux Rockets jusqu’à jouer sans le moindre intérieur de métier, Mike D’Antoni pourrait débarquer dans une franchise qui joue un basket allant à l’opposé de ses principes. À Houston, MDA n’a pas aligné un seul joueur faisant plus de 2m03 dans son cinq depuis le passage au micro-ball. Du côté de Philly, ils ont joué pendant une grande partie de la saison avec un big lineup, où le plus petit joueur faisait 1m96. Bonjour le grand écart. De plus, les Sixers ont galéré toute l’année au niveau du spacing à cause de leur manque de snipers (19è au nombre de 3-points marqués par match, 22è au nombre de tirs primés tentés en moyenne), et ils étaient 20è à la pace. Tout ça avec un All-Star dans la peinture et un autre qui ne sait pas shooter. Alors évidemment, l’arrivée de l’ancien coach des Fusées à Philly pourrait provoquer des changements au niveau du style de jeu et au sein de l’effectif, mais la marge de manœuvre semble quand même limitée. La saison prochaine, Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris et Al Horford vont peser dans les 120 millions de dollars à eux quatre, un montant qui va dépasser le salary cap. Il faudra voir à combien sera évalué ce dernier suite au COVID mais les Sixers seront de toute façon au-dessus (les projections pré-COVID étaient autour des 115 millions pour 2020-21, là le cap pourrait être maintenu à 109, comme cette année). On doute que Philly se sépare de Jojo ou Ben, Harris est tout simplement intransférable vu son contrat, et bouger Horford sera également tendu pour les mêmes raisons. Pas top niveau flexibilité.

Mike D’Antoni aux Sixers, on a un peu du mal à s’imaginer le truc. Vu le profil et à 69 ans, on peut se demander s’il est l’homme de la situation pour diriger Joel Embiid et Ben Simmons, qu’il faudra vraiment responsabiliser. Mais visiblement, c’est du sérieux. Passé par Philly en tant qu’associate head coach en 2015-16, MDA aurait fait bonne impression à l’époque et cette expérience pourrait donc le ramener dans la ville de l’amour fraternel.

Source texte : Philadelphia Inquirer