La NCAA vise une reprise le 25 novembre : les scouts NBA vont devoir enchaîner rapidement après la Draft

Pour la première fois depuis 1939, il n’y a pas eu de vainqueur du tournoi NCAA cette année chez les hommes. Une situation inédite qui s’explique évidement par la pandémie qui a frappé la planète. Arrêtée depuis le mois de mars, la ligue universitaire de basketball prévoit cependant de retourner sur les parquets le 25 novembre prochain.

Déjà que la NCAA ne va pas fort avec la menace des Select Teams en G League, l’annulation de la March Madness 2020 n’était clairement pas une bonne nouvelle. Malheureusement, comme l’EuroLeague ou même la Ligue 1 de football en France, les dirigeants ont dû se résigner à tirer un trait sur la saison dernière sans sacrer de champion. Le contexte reste tendu mais l’Association doit aller de l’avant et se penche désormais sur la saison à venir. Initialement prévue pour débuter le 10 novembre lors du Champions Classic qui oppose Duke, Kansas, Kentucky et Michigan State, la campagne 2020-21 devrait finalement commencer le 25 novembre selon le Conseil de la Division I relayé par Jeff Borzelo d’ESPN. Dans les bureaux de la double A, on espère surtout pouvoir organiser une March Madness dans les conditions habituelles avec 68 équipes en lice et des matchs accueillis sur 14 sites différents entre mars et avril 2021. Mais avant de penser à la potentielle présence des fans pour ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de balle orange aux Etats-Unis, encore faut-il que la saison se déroule sans accrocs.

Le nombre de matchs maximum par équipe est passé de 29 à 25 tandis que le minimum a été réduit à 13 matchs avec une recommandation pour jouer au moins quatre rencontres hors Conférence pour espérer être susceptible d’être appelé pour disputer le tournoi final au printemps prochain. Les joueurs sont attendus à l’entraînement à partir du 14 octobre et seront limités à 30 sessions lors des 42 jours qui précéderont le coup d’envoie de la saison. Aucun match amical n’est pour l’instant autorisé et il faudra donc attendre encore deux mois au mieux pour voir du basket universitaire à la télé afin de commencer à faire ses scouting reports sur les prochaines pépites que l’on aimerait voir rejoindre sa franchise NBA préférée par la suite. Pour ceux qui ont fait le choix de s’inscrire à la Draft en revanche, le Jour-J est prévu le 18 novembre. Ceux qui resteront sur le carreau risquent de regretter de ne pas être restés au chaud une année supplémentaire, sans parler de l’opportunité de remporter ce trophée tant convoité qu’ils n’ont pas eu en 2020. C’est le cas de nos deux Frenchies, Joël Ayayi et Yves Pons, qui ont fait le choix de prolonger leurs études respectivement sur les campus de Gonzaga et Tennessee. Ils auront tous les deux un an de plus pour arriver à la Draft avec plus de maturité et un rôle peut-être plus important dans leur équipe au cours de l’année.

C’est encore le flou concernant la saison prochaine en NCAA mais on a déjà les grandes lignes de ce que l’Association souhaiterait mettre en place. A voir si les fans, si importants dans le basket universitaire, auront leur place dans ce programme et si les mesures sanitaires seront suffisantes pour permettre à l’exercice 2020-21 d’aller jusqu’à son terme. En tout cas, on leur souhaite !

Source texte : ESPN