Ochai Agbaji des Kansas Jayhawks est le Most Outstanding Player du Final Four de NCAA après avoir gagné le titre universitaire avec son équipe cette nuit, contre les Tar Heels de North Carolina. Il est bien beau ce trophée du MOP, mais il ne garantit pas toujours un avenir radieux en NBA. La preuve.

Avec le MOP, on peut s’attendre à tout. Parfois, les joueurs qui reçoivent ce titre à l’université deviennent également des cracks au niveau supérieur, mais c’est loin d’être une tendance générale. Vous vous souvenez de Luke Hancock ? Non ? C’est normal. Il a été élu MOP en 2013 avec les Cardinals de Louisville, et puis… bah pas grand-chose, niveau basket en tout cas. Le type n’est pas drafté, il fait des essais avec le Magic ou encore les Grizzlies, mais ça ne donne rien. Il se donne une dernière chance en Grèce avec Athènes mais se blesse au bout d’une semaine. C’était pas si mal parti pour le premier remplaçant élu MOP du Final Four NCAA, mais ça commençait à faire beaucoup d’échecs. Du coup il s’est réorienté dans la finance avant de revenir dans l’univers de la balle orange en devenant analyste pour ESPN. Ouais, il y a pire comme avenir mais à la base le projet était de fouler les parquets NBA quand même. Plus récemment, Ryan Arcidiacono a été élu MOP en 2016 après avoir gagné le Final Four avec les Wildcats de Villanova. Il n’est pas non plus drafté après son trophée, cependant il parvient à intégrer le roster des Bulls pour la saison 2017-18. Grâce à sa grinta, le meneur italo-américain joue plus de 24 minutes en moyenne avec Chicago lors de sa deuxième saison pour des stats 6,7 points et 3,3 passes décisives. Sauf qu’ensuite, c’est la chute libre avec un temps de jeu sensiblement en baisse sur les deux saisons suivantes. Après quelques essais pour les Knicks cette année, Arcidiacono a été signé en février dernier jusqu’à la fin de la campagne 2021-22 à New York. Une signature qu’on pourrait qualifier d’anecdotique (huit apparitions, cinq minutes par match). D’autres joueurs comme Shabazz Napier, Joel Berry II ou encore Kyle Guy ont également été élus MOP sur les dix dernières années, mais sans faire grand bruit en NBA. Les deux derniers ont même plus souvent évolué en G League que chez les grands.

Liste des MOP du Final Four depuis 2013 (spoiler, ça fait vraiment pas rêver) :

Luke Hancock (2013)

Shabazz Napier (2014)

Tyus Jones (2015)

Ryan Arcidiacono (2016)

Joel Berry (2017)

Donte DiVincenzo (2018)

Kyle Guy (2019)

Corona Virus (2020)

Jared Butler (2021)

C’est vraiment la preuve que la NCAA et la NBA sont deux mondes complètement différents. En matière de niveau bien évidemment, mais aussi de style de jeu (rythme de jeu globalement plus posé que dans la NBA actuelle) avec notamment des règles qui diffèrent de la Grande Ligue (30 secondes de possession au lieu de 24 par exemple, deux mi-temps de 20 minutes au lieu de quatre quart-temps de 12…). Certains possèdent des profils mieux adaptés au monde pro, tandis que d’autres sont destinés à vivre leurs plus belles heures à la fac.

Heureusement, il y en a quelques-uns qui relèvent le niveau. Anthony Davis en 2012, Kemba Walker en 2011, Joakim Noah en 2006 ou Carmelo Anthony en 2003, ces anciens MOP ont confirmé pour devenir des stars NBA. Et d’autres comme Tyus Jones et Donte DiVincenzo se sont transformés en role players précieux dans la Grande Ligue. En ce qui concerne Ochai Agbaji, l’avenir nous dira de quelle catégorie il fera partie. En tout cas, il suscite quelques espoirs pour faire une bonne transition en NBA la saison prochaine. Les projections l’emmènent au milieu du premier tour de la Draft 2022 et son trophée de MOP va certainement faire monter un peu plus sa cote. Après un cursus complet en NCAA (quatre ans), le guard de l’université du Kansas a déjà 21 ans – ce qui peut refroidir certaines franchises – mais il a déjà des qualités qui lui serviront en NBA. Il est athlétique, il possède un shoot extérieur qui peut faire très mal, et sait défendre. Bref, des aptitudes qui seraient utiles pour un bon paquet de franchises, avant de voir quel joueur Agbaji pourra vraiment devenir dans le futur.

Le trophée MOP, c’est beau, une belle carrière NBA c’est mieux. Et les deux ne corrèlent pas toujours. Alors attention, ne voyez pas forcément les MOP comme des futures stars dans la Grande Ligue. Mais laissons-leur plutôt le temps de s’acclimater au haut niveau, si déjà ils en ont l’opportunité.