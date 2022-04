Les leaders statistiques en NBA à une semaine de la fin de la saison : un gros duel chez les scoreurs et une double couronne à venir pour Rudy Gobert

On avait déjà fait un premier point stats en janvier, pour le fun, et on remet ça dans le dernier virage de la saison. Alors que la régulière touche à sa fin, les récompenses individuelles vont bientôt tomber et ça inclut aussi les leaders statistiques. Amoureux des gros chiffres et des feuilles de stats, ce papier est pour vous !

Points :

LeBron James : 30,3 points

Joel Embiid : 30,2 points

Giannis Antetokounmpo : 30,1 points

On part sur un plan à trois pour élire le meilleur scoreur de cette saison. Si LeBron James conserve une (très) légère avance sur ses deux concurrents, le King est loin d’être couronné pour autant. Non seulement l’ailier ne doit pas faiblir au scoring mais il doit surtout surveiller… son nombre de matchs joués. Avec 56 rencontres disputées, BronBron est actuellement en-dessous du seuil limite pour être éligible en tant que meilleur scoreur de la Ligue. Il faut disputer 58 matchs, soit 70% des rencontres possibles. Le calcul est donc simple, LBJ doit encore jouer deux matchs pour avoir une chance d’être titré. À voir si sa cheville sera du même avis.

Rebonds :

Rudy Gobert : 14,7 rebonds

Nikola Jokic : 13,7 rebonds

Domantas Sabonis : 12,1 rebonds

Cocorico ! Voilà une récompense individuelle qui devrait venir dans l’hexagone en fin de saison ! Sauf énorme cataclysme ou quelques matchs « Chamberlainesque » de la part de Nikola Jokic, Rudy Gobert sera le meilleur rebondeur pour l’exercice 2021-22. Petit événement car c’est tout simplement la première fois que cela arrive dans sa carrière NBA. Il faut dire qu’il a pulvérisé sa meilleure moyenne avec 1,2 gobage supplémentaire par rapport à ses deux dernières saisons.

Passes décisives :

Chris Paul : 10,7 passes

James Harden : 10,1 passes

Trae Young : 9,6 passes

Encore une fois, la course semble déjà remportée pour Chris Paul ! Toujours aussi incroyable cette saison, le Point God a égalé sa troisième meilleure performance aux caviars en carrière. Pas une mince affaire quand on sait qu’il a 36 ans et que ses meilleures moyennes ont eu lieu avant la trentaine. Hashtag Benjamin Button. Il va également devenir le joueur le plus âgé à avoir remporté le titre de meilleur passeur, prenant ainsi la place d’un certain LeBron James dans les bouquins d’histoire. Mr CP3.

Interceptions :

Dejounte Murray : 2 interceptions

Chris Paul : 1,9 interception

Gary Trent Jr. : 1,8 interception

Matisse Thybulle : 1,8 interception

Voilà un classement qui peut encore bouger d’ici la fin de saison et Dejounte Murray va devoir surveiller attentivement son rétro car il y a du monde qui va tenter de le doubler dans le dernier tour de piste. On part sur un duel à quatre hommes et chaque ballon volé vaudra de l’or pour devenir le maître des pickpockets. Avantage au meneur des Spurs à l’instant T mais il y a un garçon à Phoenix qui se verrait bien rafler une septième (!) fois la récompense. Tout comme à la passe, il serait le doyen des lauréats de la spécialité.

Contres :

Jaren Jackson Jr. : 2,3 contres

Robert Williams : 2,2 contres

Rudy Gobert : 2,1 contres

Pilier de la défense de Memphis, Jaren Jackson Jr. valide avec mention une saison XXL. Machine à contrer avec ses bras tentaculaires, l’acolyte de Ja Morant se trouve en bonne position pour décrocher son premier titre de meilleur contreur. Avec un Robert Williams déjà out pour la fin de saison, le principal rival s’appelle donc Rudy Gobert et le duel reste ouvert avec un écart loin d’être insurmontable. Encore quelques baffes dans des ballons et les Grizzlies pourront nous sortir une nouvelle danse pour célébrer comme il se doit triple J.

Adresse au tir :

Rudy Gobert : 70,9%

Jarrett Allen : 67,7%

Montrezl Harrell : 63,7%

Là encore le suspense reste entier, même s’il faudrait un sacré naufrage de Rudy Gobert pour voir Jarrett Allen l’emporter. Quand on sait que notre Gobzilla national est le recordman de la plus longue série de matchs au-dessus des 50% au tir, autant dire que Saint-Quentin peut déjà faire la fête en imaginant un possible doublé de son chouchou.

Adresse à 3-points :

Luke Kennard : 45%

Cameron Johnson : 43,6%

Desmond Bane : 43%

Nous voici dans la catégorie des gros snipers, ceux que tu ne veux surtout pas voir wide open dans le corner. Facteur X avec la seconde unit de Tyronn Lue, Luke Kennard est actuellement le plus efficace depuis Castorama. Un role player des Clippers qui est récompensé, comment mieux symboliser la saison step-up des copains de Paul George et Kawhi Leonard ?

Adresse aux lancers :

Stephen Curry : 92,3%

Jordan Poole : 92%

Kevin Durant : 90,5%

Les Warriors ne seront peut-être pas champions en juin mais un trophée devrait quand même arriver dans la Baie en fin de saison. Meilleur sniper de l’histoire de la Ligue, Steph Curry n’est pas mauvais non plus quand il s’agit de finir sur la ligne. S’il parvient à tenir son coéquipier Jordan Poole à distance sur les derniers matchs, le Chef remportera une cinquième fois la récompense. Il égalerait ainsi Reggie Miller et serait devancé uniquement par Rick Barry (6 fois lauréat) et Bill Sharman (7). Quelque chose nous dit que Steph serait ravi d’échanger ce prix contre une santé en béton à l’approche des Playoffs.

Ballons perdus :

Luka Doncic : 4,5 ballons perdus

James Harden : 4,4 ballons perdus

Trae Young : 4 ballons perdus

Créer pour les autres signifie souvent avoir un peu de déchet, sauf quand on s’appelle Tyus Jones, et on retrouve donc des guards pour mener la Ligue dans la catégorie statistique la moins glamour. Luka Doncic et James Harden se tiennent dans un mouchoir de poche et on leur conseille de jouer la sureté sur chaque décalage. Va falloir imiter Mr Propre pour éviter une récompense pas franchement désirée.

Du chiffre, du chiffre et encore du chiffre, de quoi ravir ceux qui ne vivent que par la box score. Encore une petite semaine et les leaders statistiques pourront ajouter une nouvelle ligne à leur C.V, pour le meilleur ou pour le pire.

Source texte : NBA.com