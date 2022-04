On avait déjà fait un teasing avant la dernière semaine de compétition concernant les statistiques individuelles, histoire d’avoir toutes les clés en votre possession pour regarder les matchs de ces sept derniers jours. On revient aujourd’hui avec les chiffres définitifs de cette régulière 2021-22, Rudy Gobert a-t-il conservé son double trône ?

Points :

Joel Embiid : 30,6 points

Giannis Antetokounmpo : 29,9 points

Luka Doncic : 28,5 points

On vous en parlait la semaine dernière, LeBron James devait jouer au minimum deux matchs pour se maintenir dans ce classement. Et bien il ne l’a pas fait, la faute à sa cheville mais aussi aux résultats de son équipe, donc merci mais au revoir au King. C’est le magicien Luka Doncic qui en profite pour prendre la dernière place du podium, et surtout Joel Embiid qui finit meilleur scoreur avec donc 30,6 points de moyenne par match cette saison. Un titre mérité pour un talent offensif unique.

Rebonds :

Rudy Gobert : 14,7 rebonds

Nikola Jokic : 13,8 rebonds

Domantas Sabonis : 12,1 rebonds

Cocorico ! Notre Rudy national est officiellement, depuis cette nuit, le meilleur rebondeur de NBA pour la saison régulière 2021-22. Récompense juste et méritée pour le pivot formé à Cholet, qui pourra présenter ce classement comme solide argument dans la course au titre de meilleur défenseur de l’année. Derrière, le Joker et Dom Sabonis suivent, mais sont bien trop loin pour avoir pu espérer toucher la première place de ce classement.

Passes décisives :

Chris Paul : 10,8 passes décisives

James Harden : 10,3 passes décisives

Trae Young : 9,7 passes décisives

Mesdames et messieurs, le grand, l’immense Chris Paul est encore une fois meilleur passeur de la saison, pour la cinquième fois de sa carrière (2008, 2009, 2014, 2015, 2022). Après avoir aidé les Suns à taper leur record de victoires sur une régulière, le meneur s’offre ce titre honorifique mais qui récompense une faculté d’adaptation hors normes et un leadership collectif sans faille. James Harden le talonne, suivi par Trae Young. Mélange de générations, l’avenir est radieux pour les fabricants de caviar en NBA.

Interceptions :

Dejounte Murray : 2,0 interceptions

Chris Paul : 1,9 interception

Gary Trent Jr. : 1,8 interception

Le leader des Spurs, Dejounte Murray, est sacré meilleur intercepteur de la régulière avec deux ballons piqués par match en moyenne. Belle saison en matière de chapardage de cuir, il faudra maintenant maintenir cette statistique face aux Pelicans en play-in cette semaine pour s’offrir le droit de rêver aux Playoffs. Chris Paul, dont on vient juste de parler, complète ce tableau avec Gary Trent Jr.. Tous les deux sont qualifiés pour les Playoffs ce qui signifie qu’on aura droit à du rab, et ça c’est magnifique.

Contres :

Jaren Jackson Jr. : 2,3 contres

Robert Williams III : 2,2 contres

Rudy Gobert : 2,1 contres

Allez, pour les refus d’accéder à l’arceau, c’est JJJ qui s’adjuge le titre de videur le plus sélectif de NBA. Facile de mettre ses collègues de Memphis en confiance défensivement quand on sait qu’un garçon est là pour envoyer un gros scotch au cas où le premier rideau défensif se troue. Suivent Robert Williams III, qui évolue chez les Celtics, et la Gob’ nationale, qui présentera aussi cette statistique lors de l’attribution du trophée de meilleur défenseur de l’année.

Adresse au tir :

Rudy Gobert : 71,3%

Jarrett Allen : 67,7%

Montrezl Harrell : 64,5%

Et nouveau feu d’artifice bleu blanc rouge ! Rudy Gobert est le joueur de NBA à avoir été le plus précis cette saison, magnifique récompense qui prouve que le géant n’est pas qu’une arme défensive et qu’il peut tout à fait prendre un match à son compte au besoin. Bien sûr, certains vont la ramener en disant que les shoots sont pris en quasi-totalité sous le panier, m’enfin on aimerait bien vous y voir en connaissant les bonhommes qui traînent sous les cercles de la ligue.

Adresse à 3-points :

Luke Kennard : 45,0%

Desmond Bane : 43,6%

Tyrese Maxey : 43,3%

C’est donc Luke Kennard qui est le tireur longue distance le plus adroit de la Grande Ligue sur cette régulière. 45% du parking pour lui cette saison, tout ça en étant planqué dans la rotation de Tyronn Lue. Suivent Desmond Bane et Tyrese Maxey, tous les deux auteurs de saison d’une adresse remarquable. Oui, Cam Johnson était là il y a une semaine, mais bon, il a dégringolé dans la dernière ligne droite, dommage comme on dit.

Adresse au lancers :

Jordan Poole : 92,4%

Stephen Curry : 92,3%

Kevin Durant : 90,7%

Oh quel filou ce cher Jordan Poole ! Le bougre a profité de l’absence de son leader pour lui ravir au buzzer le titre de joueur le plus adroit de la saison sur la ligne des lancers-francs. En tout cas, les Nuggets sont prévenus : envoyer Jordan et Steph aux lancers, c’est de l’argent au coffre côté Warriors. Le chef de file des Nets, Kevin Durant, suit de près les deux joyaux de Californie, mais environ deux points de pourcentage les séparent, c’est dire le niveau du duo de tête car KD est évidemment un shooteur plus que sérieux sur la ligne de réparation.

Ballons perdus :

Luka Doncic : 4,5 ballons perdus

James Harden : 4,3 ballons perdus

Paul George : 4,1 ballons perdus

Pour finir, le genre de classement qui ne s’affiche pas sur la cheminée. Luka Doncic persiste et signe pour devenir le gaspilleur numéro 1 de ballons de NBA cette saison. L’homme fort des Mavericks devra faire attention à ça en Playoffs, enfin s’il les joue puisqu’il s’est blessé hier soir. Suivent Ramesse et Paulo, c’est bien de mettre des points mais avec un ou deux cadeaux de moins aux adversaires, ce serait encore mieux.

Allez, rideau sur cette régulière 2021-22, c’est valable d’un point de vue statistique aussi ! On aura bien vibré au rythme des sorties individuelles exceptionnelles des uns et des autres cette saison. Et pour vous, c’est quoi le titre le plus mérité ?

Source stats : ESPN