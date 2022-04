Le Pick de la Muerte, c’est le nouveau défi qui est venu pimenter cette saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL basculait en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par ParionsSport ! La sixième édition et dernière édition de la saison avait lieu hier et elle était un peu spéciale puisqu’un seul joueur a fait best pick cette nuit. On découvre tout de suite l’identité de ce génie qui repartira avec 50€ de freebets sur ParionsSport. C’est parti !

C’était écrit, ça ne pouvait se finir que comme ça. Le scénario était totalement improbable, impossible même ! Avec 15 matchs au programme et 30 franchises en lice, la cote du best pick d’Austin Reaves dans une victoire des Lakers devait être supérieure au nombre de points de LeBron James en carrière. Et pourtant, ni Kyrie Irving (57 points TTFL), ni Jayson Tatum (54), ni le MVP du mois d’avril aka Jaylen Hoard (22) n’ont su faire mieux que l’arrière rookie de Los Angeles. En l’absence du King, il signe un triple-double de l’espace (31 points, 16 rebonds et 10 passes) en battant tous ses records en carrière. Le genre de phrase que l’on n’imaginait pas pouvoir prononcer aujourd’hui et qui nous mène donc à la question suivante : qui es-tu, flo13600, et comment as-tu pu oser faire confiance à Austin Reaves avec autant d’options disponibles pour remplir ton deck ? Toujours est-il que tout ceci est vrai, alors on applaudit bien fort le génie du jour.

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE D’AVRIL 2022

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, ils seront 10 à remporter le lot qui était mis en jeu par notre partenaire ParionsSport à l’occasion de cette sixième édition, en l’occurrence 50€ de freebets. Bon, ça c’était avant de s’apercevoir qu’il n’y a en fait qu’un seul devin qui a été assez fort pour prédire l’incarnation de James Harden 2018 par Austin Reaves la nuit dernière. Voici donc le seul et unique vainqueur de cette édition du mois d’avril qui va pouvoir aborder les Playoffs avec un joli cadeau. Bravo à lui !

flo13600

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu t’appelles flo13600, tu recevras prochainement un mail afin de nous transmettre tes infos et que tu puisses recevoir ton freebet sur votre compte ParionsSport.

