NBA Top 10 All-Time (2021-22) : campagnes individuelles de Playoffs ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme, on discute de nouveaux thèmes encore jamais abordés sur les poufs et on fait aussi des grosses updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Des updates comme celui des 10 meilleures… campagnes individuelles de Playoffs !

La saison régulière se terminait cette nuit, et la suite des hostilités en NBA commencera le week-end prochain. Vous l’aurez compris, on parle bien des Playoffs ! Et pour préchauffer, quoi de mieux que de se refaire les meilleures campagnes individuelles de Playoffs all-time ? En attendant de voir ce que Joel Embiid, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et compagnie nous réservent pour cette année, on se concentre sur les monstres de l’histoire de la postseason. On dit que les grands joueurs sont présents dans les moments importants. Ça tombe bien, il n’y a que des grands joueurs dans la liste qui va suivre. Sans trop spoiler, il se peut que l’on se promène entre Los Angeles, Chicago, Toronto ou encore Dallas durant cette vidéo d’une centaine de minutes. En plus, bonheur, ça vous occupera lors de cette longue journée sans match, ainsi que jeudi.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.