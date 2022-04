Minnesota est de retour dans les affaires sérieuses. Après plusieurs années de galère, les Wolves ont enfin une opportunité de se qualifier pour les Playoffs via le play-in tournament. Le front office de Minneapolis n’a pas perdu de temps et renouvelle sa confiance envers son coach, Chris Finch.

Les Minnesota Timberwolves ont souvent été une blague, un running gag ces dernières années. Contre-performances, blessures à foison et décisions du management pas très éclairées ont fait de cette franchise un bouc émissaire parfait. Cependant, les Loups ont tapé du poing sur la table cette saison ou plutôt de la patte sur le sol forestier. Une septième place sécurisée, titillant parfois les Nuggets aux portes du top 6 et leur place qualificative pour les Playoffs. Minnesota termine sa saison 2021-22 avec un bilan positif de 46 victoires – 36 défaites et aborde le play-in en étant dans le costume de favori, même si le risque de gâcher cette saison sur deux matchs est présent. Tous ces éléments positifs ont convaincu le front office des Wolves à prolonger son coach Chris Finch sur plusieurs années selon The Athletic. Une très bonne nouvelle pour le groupe qui démarre sa postseason sereinement.

Aux commandes d’une franchise NBA pour la première fois en tant que head coach, Chris Finch a apporté un côté plus rugueux, plus dur en défense à ses joueurs, même si l’arrivée de Patrick Beverley a forcément dû y contribuer aussi. Les Wolves terminent la saison avec le 13e defensive rating de la Ligue mais ont longtemps campé dans le top 7-8 avec un pic à la quatrième position. Si l’on veut aller plus loin, Minnesota est la troisième équipe en steal (8,8 par match) et en block (5,6). Une défense bien installée, mais l’attaque n’est pas en reste non plus, emmenée par Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Principalement à eux trois, ils ont porté leur équipe jusqu’au sixième offensive rating (à égalité avec les Nuggets) de NBA. Les Loups ont toujours la bave qui dégouline de leur gueule, prêt à dévorer la moindre proie. Pour Minnesota, ça se traduit par une volonté de chercher tous les rebonds offensifs possibles et ils ont plutôt été bons dans ce registre (septième de la Ligue au niveau du pourcentage de rebond offensif avec 28,4%). Et pour relier l’attaque et la défense il faut courir. Ça tombe bien parce que les Wolves ont la première pace de la NBA. Chris Finch a vraiment mis sa patte sur cette équipe qui a le potentiel pour jouer les trouble-fête dans cette postseason 2022.

« C’est un bonheur de travailler avec lui. Je pense que la progression drastique des résultats d’une année sur l’autre est évidente, avec en plus très peu de changements dans le roster. Je pense que lui et son staff méritent beaucoup de crédit par rapport à ça. Pas juste les résultats, mais la culture que nous avons construite ici. Il est au centre de tout ça. » – Sachin Gupta, boss des opérations basket aux Wolves

Chris Finch et les Wolves, c’est une histoire qui va continuer pour plusieurs années. La meute de Loups a enfin un chef avec qui se projeter sur le long terme, alors qu’on se rappelle que sa venue avait été contestée par certains l’an passé. Comme quoi, les choses peuvent aller vite en NBA.

