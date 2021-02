Officiel : Chris Finch reprend le banc des Wolves, un rookie de plus parmi les coachs NBA

Dans une saison désastreuse, les Wolves ont opté pour la nouveauté. Ce dimanche, la franchise du Minnesota s’est séparée de son coach Ryan Sanders, et son remplaçant n’a pas tardé à être révélé, en la personne de Chris Finch. Ce sera donc sa première saison en tant que head coach. Outre-Atlantique, sa nomination a eu un certain retentissement, en raison d’une réaction de Damian Lillard sur les réseaux sociaux.

Jusqu’ici, Chris Finch était surtout connu pour avoir été l’assistant de Nick Nurse sur le banc des Raptors. Mais son parcours va bien au-delà de cette expérience. En tant que joueur, il a eu un parcours très européen, avec une carrière essentiellement passée chez les Sheffield Forgers, en Angleterre, jusqu’en 1998 avant d’en devenir l’entraîneur jusqu’en 2003. Finch continuera d’entraîner en Europe (Allemagne et Belgique) avant de revenir aux USA pour coacher en D-League. C’est un carton plein avec les Vipers de Rio Grande Valley que Chris Finch emmène jusqu’au titre de champion de l’antichambre de la NBA dès sa première saison. Repéré par les Rockets, il commence alors en 2011 sa carrière d’assistant coach en NBA. Il contribue à l’évolution des Rockets de James Harden au niveau offensif. Il part ensuite occuper un poste similaire aux Nuggets puis aux Pelicans avant d’arriver à Toronto. Il a donc côtoyé des joueurs comme Nikola Jokic ou encore Anthony Davis qui sont des candidats aux meilleures récompenses individuelles depuis quelques années. Statistique intéressante, chaque équipe où il est passé a bondi au classement des offensive ratings entre le moment de sa prise de fonction et l’année suivante. Une bonne nouvelle pour la meute classée 28è dans le domaine cette saison.

Offensive rating before and after the first season that Chris Finch arrived:

HOU – 16th to 4th

DEN – 17th to 4th

NOP – 26th to 12th

TOR – 13th to 10th

Obviously the credit can’t be completely given to Finch, but the pedigree is clearly there. Wolves currently rank 28th.

