Les Wolves vainqueurs à New York, Chris Finch compte désormais 98 victoires à la tête de Minnesota. De quoi lui permettre de monter à la seconde place dans le classement des coachs les plus victorieux de l’histoire de la franchise ! Surprenant… mais vrai.

98 WINS Congratulations, Coach Finch! pic.twitter.com/s4ikZigqAh — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 21, 2023

Y’a pas de petit accomplissement comme dirait l’autre mais on est parfois sur le cul en voyant certains se faire une place dans les bouquins d’histoire avec si peu de victoires au compteur. En poste à Minnesota depuis 2021, Chris Finch n’aura eu besoin que de deux ans et 98 succès pour monter si haut dans la hiérarchie, dominée très facilement par le regretté Flip Saunders (427 victoires).

Que nous montre-t-il ce classement ? Déjà qu’en dehors du prime de Kevin Garnett, ça n’a jamais été trop la folie du côté de la région des Grands Lacs. Seulement deux qualifications en Playoffs depuis 2004, dix en 33 saisons…

Petit élément qui tue : la franchise a gagné 1085 matchs depuis sa création. Kareem Abdul-Jabbar, recordman parmi les joueurs, en a gagné 1074 à lui seul… Classement sympa à mater aussi, celui des pourcentages de victoire des franchises. Exemple : les Spurs sont premiers avec 60% de leurs matchs remportés. À l’inverse, les Wolves sont derniers avec seulement 40% de victoires…

On a comparé équipe par équipe et aucune d’entre elles n’a un coach numéro 2 au nombre de victoires en-dessous des 100 succès. Même les Grizzlies, les Pelicans, les Raptors, des franchises assez “récentes”, ont deux ou trois coachs avec 150 wins ou plus.

Alors oui la franchise n’est pas très vieille (33 ans tout de même), mais cela permet quand même de voir à quel point l’équipe a été catastrophique sur de longues séquences. Combien de coachs qui font deux saisons et plient bagages car les résultats sont pourris ? Hormis Flip Saunders, aucun entraineur n’a dépassé les trois années sur le banc des Wolves. Huitième cette saison, malgré la longue blessure de Karl-Anthony Towns, Chris Finch devrait logiquement mettre fin à cette série. Avant de redonner un peu d’éclat à une franchise qui se cherche depuis bien (trop) longtemps ?

Source texte : StatMuse / Basket-Reference