Quand reviendra Karl-Anthony Towns ? C’est l’une des grandes questions qui planent au-dessus de Minneapolis en cette fin de saison régulière. On n’a toujours pas de date précise, mais les Wolves ont lâché une update ce mercredi concernant leur intérieur All-Star.

Cela fait depuis le 28 novembre et une blessure au mollet que KAT n’a pas foulé un parquet NBA. Une absence qui n’en finit plus, de quoi s’inquiéter concernant la disponibilité de Charles-Antoine cette saison. Mais les Wolves nous rassurent : “Karl-Anthony Towns continue de progresser dans sa rééducation et participe à des activités basket. Il devrait revenir lors des prochaines semaines.”

NEWS: Karl-Anthony Towns Injury Update Full release:https://t.co/5Hmn4ByTJy — Timberwolves PR (@Twolves_PR) March 15, 2023

Ok cool. Mais attendez, les… “prochaines semaines” ? On est le 15 mars et la saison régulière se termine le 9 avril prochain, à savoir dans trois semaines et demie si nos calculs sont bons. Autant dire que le timing commence à être très serré. Est-ce que ça veut dire que KAT reviendra en toute fin de régulière ? Pour le début de la postseason ? En Playoffs si les Wolves – actuellement septièmes de l’Ouest avec 35 victoires pour 34 défaites – se qualifient ?

On n’est pas vraiment plus avancés au final. Ce qui semble certain par contre, c’est que Towns aura besoin d’un temps d’adaptation avant de retrouver toutes ses sensations, lui qui est absent depuis bientôt quatre mois. D’après les dernières déclarations de son coach Chris Finch, l’intérieur pourrait même sortir du banc au moment de son retour…

« Weeks » au pluriel ? On a les Playoffs dans moins d’un mois donc on va suivre ça de près. https://t.co/GsiUdU2Z09 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2023



