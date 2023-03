Blessé au pouce droit et déjà absent des terrains depuis trois matchs, Mark Williams pourrait finir la saison 2022-23 depuis l’infirmerie. Les derniers retours en provenance de Caroline du Nord ne sont pas très positifs.

Et une tuile de plus pour les Hornets ! Ils ne sont plus à une près on a envie de dire. Après le forfait de LaMelo Ball, touché à la cheville, Charlotte va-t-elle devoir se passer des services de Mark Williams ? L’ancien de Duke est blessé au pouce depuis le match face aux Pistons (10/03) et aucune date de retour n’a été communiquée par la franchise. Pour Rod Boone du Charlotte Observer, il est loin d’être certain que le joueur puisse participer à la fin de saison régulière.

Mark Williams’ status for the rest of the season is murky. But Kai Jones is ready to step in. “It’s important for me because I get to show everybody what I’m capable of and what I believe I’m capable of in making the most of this opportunity.”https://t.co/1l9ltncVcE — Rod Boone (@rodboone) March 15, 2023

Du côté de Steve Clifford, on joue la carte de la patience et on espère retrouver le joueur aussi vite que possible, même si le flou semble régner concernant l’état de santé du big man.

“Il s’agit d’observer et d’attendre de voir comment il se sent. Je ne pense pas que nous ayons une idée précise de la durée de son indisponibilité” – Steve Clifford, coach des Hornets.

Titulaire depuis le départ de Mason Plumlee à la deadline, Mark Williams avait montré de belles choses, confirmant les promesses aperçues du temps de son passage à l’université. Sur les 12 matchs joués en tant que titulaire, le joueur de 21 ans compilait 10,7 points, 8,9 rebonds et 1,6 contre en moins de 26 minutes.

Il avait par ailleurs réussi six double-doubles dont un excellent 18 points et 20 rebonds face au Heat de Bam Adebayo. De quoi mettre un peu de sourire sur les visages des fans des Hornets. En lui donnant un peu de temps pour vraiment développer son potentiel, Charlotte pourrait compter sur un bon pivot sur les prochaines années. Un luxe que la franchise de Caroline du Nord n’a plus connu depuis mathusalem.

Source texte : Charlotte Observer