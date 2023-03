Miami Heat : ont-ils les moyens de leurs ambitions ? Apéro TrashTalk

C’est l’heure de se poser pour parler du Miami Heat ! Loin de leur niveau de l’an passé, les copains de Jimmy Butler n’arrivent pas à revenir sur le devant de la scène. C’est quoi le problème à South Beach ?

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Finaliste de conférence l’an dernier, le Miami Heat n’est pas dans le top 6 de l’Est alors qu’il ne reste plus qu’une douzaine de matchs avant la fin de la saison régulière. Jimmy Butler clame partout que son unique but est de gagner. Bam Adebayo fait une grosse saison. Pour autant, les hommes de coach Spoelstra ne semblent pas trouver d’équilibre. Ont-ils vraiment les moyens de leurs ambitions ? Que faut-il changer ? Quid des blessures et du manque au poste 4 ? Il fallait qu’on en parle !

Quelle fin de saison pour le Heat ? Erik Spoelstra et ses troupes pourront-t-ils surprendre la concurrence en Playoffs ou faut-il déjà penser à la future saison avec quelques changements au sein du roster ? Fans de Miami, on vous attend dans les commentaires.