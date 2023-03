Toujours sur la touche depuis sa blessure au pied face aux Mavs, LeBron James récupère visiblement plutôt bien. Selon les dernières updates médicales, le King pourrait revenir d’ici la fin de saison régulière, reste à savoir quand exactement.

Si les Lakers gèrent plutôt bien leur reprise post All-Star Break (7 victoires sur les 10 derniers matchs), une question reste sur toutes les lèvres à Los Angeles : quand LeBron James pourra-t-il venir aider ses potes à décrocher les Playoffs ? Plus apparu sur un parquet depuis le 26 février, le natif d’Akron attend que son pied ait récupéré pour remettre son short. Cela tombe bien, Shams Charania de The Athletic semble avoir laissé trainer une oreille du côté des toubibs d’Hollywood.

“I’m told (LeBron’s) right foot is feeling much better … the Lakers are bracing as if he will need a significant chunk of the remainder of the regular season to ramp up for a return.”

NBA Insider @ShamsCharania reports on the status of Lakers star LeBron James. pic.twitter.com/xhsOT1m1PR

