Touché à la cheville droite la nuit dernière, LaMelo Ball va rester à l’infirmerie pour tout le reste de la saison. La mauvaise nouvelle vient de tomber en provenance de Charlotte.

On s’y attendait plus au moins sachant que le diagnostic initial indiquait une fracture de la cheville, mais ça reste un vrai coup dur pour le joueur et sa franchise. Comme nous le rapporte Shams Charania de The Athletic, la saison 2022-23 de LaMelo Ball est officiellement terminée, comme celle de son frère Lonzo (qui n’a d’ailleurs jamais commencé).

Hornets All-Star LaMelo Ball will miss the remainder of the season with his fractured right ankle, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ball has had multiple left ankle sprains this season before suffering the right ankle fracture on Monday night.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2023