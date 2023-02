Déjà plombé par de multiples blessures cette saison, LaMelo Ball repart à l’infirmerie… Le meneur de Charlotte s’est (encore) blessé à la cheville, sa saison 2022-23 est probablement terminée.

Et allez ! Encore une dose de seum supplémentaire pour les pauvres Hornets ! Alors que l’équipe commençait à retrouver des couleurs, la foudre s’est abattue sur Charlotte. En très grande forme depuis quelques matchs, LaMelo Ball a vu ses vieux démons revenir le hanter. Abonné aux blessures à la cheville cette saison, le frangin de Lonzo a malheureusement connu un nouveau malheur. Alors qu’il tentait de dribbler Killian Hayes dans le troisième quart-temps, le meneur s’est effondré. Une blessure d’autant plus inquiétante car il n’y a pas de contact.

LaMelo Ball headed back to the locker room after awkwardly falling on this play. pic.twitter.com/wirzYaHCZN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 28, 2023

L’update n’a pas tardé à venir en provenance de Charlotte et la franchise a annoncé que sa jeune star souffrait d’une fracture de la cheville !

OFFICIAL: LaMelo Ball suffered a fracture in his right ankle in tonight’s home game vs. Detroit. Presented by @novanthealth — Charlotte Hornets (@hornets) February 28, 2023



Si rien n’est encore officiel quant à la durée de sa convalescence, il semble compliqué de l’imaginer revenir cette saison et, vu son carnet de santé, il se fera une joie de l’oublier celle-ci. C’est une véritable tuile pour les Hornets, qui ont signé une cinquième victoire de rang cette nuit. Sans leur meneur, les Frelons affichent un bilan de 7 victoires pour 20 défaites cette saison. Autant dire que la fin de cet exercice 2022-23 s’annonce long et compliqué pour Steve Clifford et sa bande, plus que jamais dans la course à la Draft (Victor Wembanyama). LaMelo Ball, quant à lui, va tenter de récupérer au mieux pour attaquer à 100% la prochaine saison, avec l’espoir que les blessures le laissent un peu tranquille cette fois-ci.

Encore blessé à la cheville, LaMelo Ball aura vécu un cauchemar cette saison. Les fans de Charlotte n’ont décidément pas le droit au bonheur.

Source texte : Charlotte Hornets