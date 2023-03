S’embrouillant avec la terre entière car c’est sa grande passion dans la vie, Dillon Brooks collectionne les fautes techniques et est sur le point de se faire suspendre pour une deuxième fois en l’espace d’à peine quinze jours. Et ça, ça n’aide pas forcément les Grizzlies, alors le pitbull de Memphis sait qu’il va devoir mieux contrôler ses émotions en vue des Playoffs.

C’est suite à un dunk sur la tête de Maxi Kleber la nuit dernière que Dillon Brooks a récolé sa 18e faute technique de la saison. Il a fixé le banc des Mavericks et notamment Theo Pinson, à qui il a fait comprendre qu’il n’était rien de plus qu’un simple cheerleader. Hop, coup de sifflet de l’arbitre, et suspension d’un match à venir puisque Brooks vient de récolter une deuxième technique après avoir déjà atteint la limite des 16 fixée par la NBA début mars.

Il a pris sa suspension sur cette célébration 😭pic.twitter.com/ViW3kAzN4b — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2023

On le sait, Dillon Brooks se nourrit de tout ça.

Le trashtalking, les embrouilles, les altercations verbales et physiques… ça fait partie intégrante du personnage et on a vu ça en full effect ces dernières semaines quand les Grizzlies ont affronté les Warriors à plusieurs reprises. C’est notamment pour son côté mauvais garçon – en plus de ses capacités défensives – qu’il est très apprécié à Memphis, une équipe qui a les crocs et qui n’hésite pas à regarder n’importe quel adversaire droit dans les yeux. Mais aujourd’hui, avec cette nouvelle suspension à venir, on en arrive peut-être à un point où ce comportement commence à être contre-productif.

“Je vais devoir me calmer, reprendre la méditation et trouver des moyens pour mieux contrôler mes émotions.”

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ces mots sont bien sortis de la bouche de Dillon Brooks après le match face à Dallas lundi soir (via The Athletic). Sans doute qu’il s’est rendu compte que son équipe des Grizzlies n’avait pas besoin d’un nouvel absent en ce moment, elle qui doit déjà se débrouiller sans Brandon Clarke et Steven Adams blessés, et avec un Ja Morant qui revient à peine après quasiment dix matchs d’absence. Pour rappel, Memphis se bat toujours avec les Kings pour la deuxième place de l’Ouest, synonyme d’avantage du terrain en demi-finales de conf’. Pas rien comme enjeu.

En Playoffs, le nombre de fautes techniques accumulées durant la régulière est remis à zéro, et Dillon Brooks ne sera donc pas sous la menace d’une nouvelle suspension. Néanmoins, la limite à ne pas atteindre est de sept fautes techniques en postseason et connaissant le bonhomme, il n’est pas impossible qu’il flirte avec elle si les Grizzlies réalisent un long parcours. Il faut savoir également qu’un joueur écope d’une suspension automatique d’un match en Playoffs quand il dépasse trois points en fautes flagrantes (2 points pour une Flagrante-2, 1 point pour une Flagrante-1). C’est ce qui était arrivé à Draymond Green lors des Finales NBA 2016 face à Cleveland, qui avaient notamment basculé à cause de l’absence de la grande gueule des Warriors lors du Game 5 de la série.

On imagine que Dillon Brooks n’a pas trop envie d’imiter son meilleur ennemi de Golden State…

__________

Source texte : The Athletic