Les leaders statistiques en NBA au 1er janvier 2022 : Kevin Durant, Rudy Gobert et… Keldon Johnson au sommet, to be continued

Tiens, profitons de ce 1er janvier pour faire un petit point stats. On ne le fait jamais, à vrai dire ça ne sert pas à grand chose à cette période et de toute manière il vaut mieux regarder les matchs, mais pour certaines catégories et pour certains joueurs voilà qui permettra au moins de mettre la puce à l’oreille à certains d’entre vous. Allez zou, des chiffres, des chiffres et encore des chiffres, bienvenue dans le monde merveilleux de la NBA.

Points marqués :

Kevin Durant : 29,9 points

Stephen Curry : 27,7 points

Giannis Antetokounmpo : 27,6 points

Trae Young : 27,3 points

DeMar DeRozan : 26,8 points

Sans surprise on retrouve les trois candidats les plus plausibles dans la course au trophée de MVP, trois foufous qui l’ont déjà gagné d’ailleurs. Dédicace à Damian Lillard, c’est tout à fait gratuit, lui qui avait pris l’habitude de squatter les hauteurs du classement ces dernières années mais qui collectionnent les briques cette saison. Tiens, on note également l’entrée dans le gratin de Demar DeRozan qui s’amuse en sus à caler des game winner sur une jambe. La course poursuite entre KD et Steph s’annonce en tout cas monstrueuse en 2022, et on signe tout de suite pour un scénario qui verrait les deux joueurs dans l’obligation de devoir se départager lors du dernier match de la régulière. Le cas échéant ça pourrait monter dans les 60 ou 70, vous pouvez fav.

Rebonds :

Rudy Gobert : 14,9 rebonds

Nikola Jokic : 14 rebonds

Clint Capela : 12,8 rebonds

Jonas Valanciunas : 12 rebonds

Domantas Sabonis : 11,9 rebonds

Si Rudy Gobert nous lâche pour l’instant une merveille de carrière avec notamment trois trophées de meilleur défenseur de l’année, il n’a encore jamais été le meilleure rebondeur de la Ligue, peut-être parce que ses coéquipiers ne ratent pas assez de tirs. Cette saison le R est bien parti pour effacer ce manque à son palmarès mais attention au cannibalisme de Nikola Jokic notamment. La constance de RG laisse penser que c’est peut-être pour cette année, et le glouton de Saint-Quentin pourrait d’ailleurs collectionner les médailles cette saison, on en parle un peu plus bas.

Passes décisives :

James Harden : 9,8 passes

Chris Paul : 9,8 passes

Trae Young : 9,3 passes

Dejounte Murray : 8,8 passes

Russell Westbrook : 8,3 passes

Chris Paul était parti comme un boulet de canon mais il a un chouïa ralenti la cadence, alors que ce coquin de James Harden s’est pour sa part infiltré dans la brèche à la faveur d’une dernière douzaine de jours monstrueuse. A noter la présence habituelle de Trae Young et Russell Westbrook qui lâcheront des caviars jusqu’à leur mort, alors que Dejounte Murray a décidé cette saison d’être le meilleur joueur du Texas, joueurs slovènes compris.

Interceptions :

Gary Trent Jr. : 2,2 steals

Paul George : 2,0 steals

Alex Caruso : 2,0 steals

Dejounte Murray : 2,0 steals

Marcus Smart : 2,0 steals

Que du gros défenseur ici, pas d’escroc dans la liste. On parle de mecs qui se donnent H24, avec une mention spéciale à un Alex Caruso qui lâche des dingueries en sortie de banc, ou encore à un Chris Paul resté sur le carreau uniquement car il a joué plus de matchs que les copains mentionnés ci-dessus car d’est bien CP3 qui mène la danse au classement du nombre total de ballons volés depuis octobre (68). Elle est pas mal cette saison de la Casa de Papel non ?

Contres :

Myles Turner : 2,9 contres

Rudy Gobert : 2,3 contres

Mo Bamba : 2,2 contres

Anthony Davis : 2 contres

Jaren Jackson Jr. : 1,8 contre

Myles Turner a déjà été deux fois meilleur contreur de la Ligue (en 2019 et 2021) et est bien parti pour l’être une troisième fois. Rudy Gobert l’a déjà été en 2017 et cherche à briguer un deuxième trophée. Le sprint final devrait cette année encore avoir lieu entre les libéros des Pacers et du Jazz, et on vous laisse imaginer dans quel cap on s’est rangé. A noter que les deux hommes ne s’apprécient pas forcément depuis leur rencontre lors de la Coupe du Monde (on avait gagné, yeah) et encore moins depuis qu’ils se sont fait des câlins en début de saison. Pas de hasard dans la vie, jamais.

Adresse au tir :

Rudy Gobert : 71,6%

Jarrett Allen : 70,2%

Richaun Holmes : 68,8%

JaVale McGee : 65,7%

Montrezl Harrell : 64,5%

Oh tiens, Rudy Gobert. Rudy Gobert qui pourrait donc dans ses rêves les plus fous être meilleur rebondeur, meilleur contreur, joueur le plus adroit et meilleur défenseur de la Ligue la même année. Manquerait plus qu’il soir champion NBA tiens. La bise à ceux qui mettent en avant la shot-chart de Rudy, probablement qu’ils voudraient voir un pivot de 2m17 et 115 kilos taper des gros crossovers et des tirs du parking. Un classement qui fait d’ailleurs, évidemment, la part belle aux intérieurs, c’est un peu logique et ça a toujours été comme ça, à un Kevin Durant près.

Adresse à 3-points :

Keldon Johnson : 47,2%

Grant Williams : 46,6%

Joe Harris : 46,6%

P.J. Tucker : 45,5%

Eric Gordon : 45,1%

Oh tiens, Rudy Gobert. Nah, on déconne, trop drôle. Parmi les joueurs les plus adroits cette saison on découvre donc un Keldon Johnson sauvage, un duo Gordon / Tucker habitué à la chose, un Joe Harris qui a peu joué mais qui a peu raté et un Grant Williams qui a peu shooté mais qui a tout rentré. Seth Curry n’est pas loin, son frère en bave un peu plus cette saison car il prend environ 27 tirs par match, alors que Russell Westbrook… non rien.

Adresse aux lancers :

Immanuel Quickley : 93,3%

Stephen Curry : 92,3%

Kevin Love : 91,5%

LaMelo Ball : 90,9%

Jordan Poole : 90,9%

Les rois du point de penaltoche. Big up à Manu Quickley à la première place mais remettons l’église au centre du village puisque si le sophomore des Knicks a rentré 56 de ses 60 lancers cette saison, le double-MVP des Warriors surfe sur une production autrement plus folle avec un délicieux 143/155 sur la ligne. On ne dit pas que c’est mieux, on dit qu’il y a un tout petit peu plus de mérite, et on dit aussi que Luka Doncic tourne à moins de 70% aux lancers cette saison, headshot.

Ballons perdus :

James Harden : 4,9 turnovers

Russell Westbrook : 4,7 turnovers

Paul George : 4,2 turnovers

Trae Young : 4,1 turnovers

Cade Cunningham : 3,8 turnovers

Tiens, est-ce que James Harden et Russell Westbrook ne seraient pas les leaders de ce classement chaque année depuis environ une petite décennie ? On vous laisse à vos recherches mais si vous trouvez plus de deux saisons récentes à moins de 4 ballons perdus par match on veut bien en savoir plus sur votre moteur de recherche.

Voilà pour ce petit point statistique du jour, avec quelques enjeux tout de même pour les deux derniers tiers de la saison, dans cette NBA du tout pour le chiffre. Alors ? Kevin Durant ou Stephen Curry ? Chris Paul ou James Harden ? Quel destin pour Rudy Gobert ? Rendez-vous mi-avril pour le point final !