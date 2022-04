Sidy Cissoko et Yohan Traore invités au Hoop Summit 2022 : attention l’Oncle Sam, voilà deux nouvelles pépites tricolores prêtes à tout casser

Les jeunes talents français sont à l’honneur aujourd’hui puisque deux d’entre eux ont récemment reçu une invitation pour le Nike Hoop Summit 2022. Les dernières pépites made in France s’appellent Sidy Cissoko et Yohan Traore !

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Hoop Summit, on va entrer un poil dans le détail. Une fois par an, lorsque le COVID ne s’en mêle pas, Nike organise un match amical qui oppose les meilleurs jeunes prospects du monde entier. Les jeunes américains sont réunis sous le maillot de Team USA et les autres pépites jouent pour la Team World. C’est l’événement parfait pour les recruteurs et les scouts de NCAA ou de NBA pour jauger un peu les qualités des uns et des autres, et surtout les voir face à ce qui se fait de mieux au même âge. Pour ceux qui jouent loin des frontières américaines, c’est aussi une belle occasion pour gagner en visibilité et certains en ont profité pour faire forte impression par le passé (Tony Parker en 2000 ou encore Nico Batum en 2007 par exemple). Une liste de tricolores à laquelle on serait ravis d’ajouter deux noms supplémentaires si Sidy Cissoko et Yohan Traore claquent du lourd au Moda Center le 8 avril.

2022 Nike Hoop Summit World Team Roster 🌎🏀 pic.twitter.com/ThXJKnDKl6 — Nike Hoop Summit (@nikehoopsummit) April 4, 2022

Pour Yohan Traore, il n’y aura sans doute pas trop de surprise pour les scouts car l’intérieur français a fait son lycée de l’autre côté de l’atlantique et il était suivi par bon nombre d’universités prestigieuses. Un temps annoncé à LSU, Traore a finalement changé d’avis pour rejoindre les rangs d’Auburn. Un talent supplémentaire à suivre en March Madness dans un an. Sidy Cissoko joue lui déjà avec les pros, après avoir fait ses débuts en seconde division espagnole à seulement 17 ans. Gros talent au sein de sa génération et déjà bien référencé pour la prochaine Draft (ESPN l’a classé en 14ème position pour 2023), l’arrière peut profiter de ce match pour gagner quelques projecteurs supplémentaires et rester dans les radars des équipes de la Lottery avant, peut-être, une dernière saison sur le Vieux Continent. Pour cela, il faudra impressionner du monde et faire face aux talents qui vont secouer la NCAA dans les prochains mois. On pense notamment à Dereck Lively, le futur pivot de Duke (les copains de Coach K placent trois prospects dans cette sélection), l’arrière Amari Bailey qui jouera à UCLA voire Keyonte George qui a lui signé chez le champion NCAA 2021, Baylor. Du bien beau monde réuni sur un seul parquet.

Sidy Cissoko et Yohan Traore vont jouer le Hoop Summit 2022 dans quelques jours du côté de Portland et c’est le bon moment pour marquer des points et se faire voir. Deux nouvelles histoires à écrire en NBA à l’encre bleu blanc rouge, on ne demande que ça.